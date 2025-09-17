El creador de contenido ha publicado dos fotografías en su perfil de Instagram generadas con IA

La reflexión de Ibai Llanos tras la Velada del Año V: "No hay más ideas, vamos a pensar en si haremos una siguiente"

Ibai Llanos es uno de los ‘streamers’ más seguidos, conocido por sus retransmisiones en Twitch, sus entrevistas y la organización de eventos como la Velada del Año. Pero, si algo ha protagonizado Ibai en el último año es su impactante cambio físico.

Desde que anunció que iba a cambiar su estilo de vida y mejorar su salud en 2024, el creador de contenido ha perdido alrededor de 70 kilos con respecto a su peso más alto. Un proceso que el ‘streamer’ ha documentado y compartido en sus redes sociales durante todo este tiempo.

Durante este tiempo, han sido muchos los memes generados con inteligencia artificial en los que muestran una versión distorsionada del físico de Ibai, parodiando su cambio físico.

Llanos ha publicado dos fotos en Instagram con dos réplicas suyas generadas con IA, una versión esquelética y otra en la que aparece más obeso, un aspecto más cercano al que tenía antes de comenzar el reto de transformación física.

“Os dejo unas fotos con mis hermanos. Les quiero mucho”, dice. Una reflexión crítica a los dos extremos. La publicación ha generado numerosas reacciones y comentarios en los que sus seguidores aplauden el giro que ha tomado el ‘streamer’ ante los memes sobre su cambio físico.