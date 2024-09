La colocación de este distintivo es voluntaria, sin embargo, su función es facilitar el reconocimiento de los vehículos más ecológicos de un vistazo, por lo que si no lo llevas, aunque el vehículo cumpla los requisitos, no se disfrutará de algunos de los beneficios asociados a lucirla, como puede ser que los agentes lo reconozcan como válido para circular de un vistazo y no pongan impedimentos.