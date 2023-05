Loreen no es la primera que gana dos veces Eurovisión: el otro artista que lo logró

En 1987 compuso y cantó el tema 'Hold Me Now' con el que consiguió su segunda victoria en Eurovisión. España quedó en el puesto 19 con Patria Kraus interpretando 'No estás solo'.

En 2011 decidió presentarse al Melodifestivalen, el concurso de Suecia donde eligen al representante para Eurovisión. Ese primer año llevó el tema 'My Heart is Refusing Me' pero no consiguió el pase al Festival.En 2012, volvió a participar en el Melodifestivalen con 'Euphoria', un tema que sí le llevó al Festival de Eurovisión de Bakú y que le dio la victoria, catapultándola hacia el éxito nacional e internacional.