La 'habitación libélula' en la que se está grabando el documental de Elena Huelva: "Muchas emociones"

Las libélulas han sido para estas dos hermanas mucho más que un símbolo de resistencia. Han sido un canal de conexión indestructible, tal y como ella explicó en una reciente entrevista: "Desde que murió Elena, me han pasado muchas cosas raras. Como, por ejemplo, estar pensando en ella, mirar hacia un lugar donde no he mirado nunca, y ver allí una libélula. A lo mejor he visto tres en mi vida y, como ya expliqué, yo me tatué una porque viven una vida corta, pero brillante. Porque tienen conciencia de vida. No puede ser una mera coincidencia", decía.