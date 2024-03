J.A. Bayona, nominado por ‘La sociedad de la nieve’ en los Premios Oscar: “Me ha colocado en el lugar donde yo estoy más a gusto”

Desde que se estrenó en el festival de Venecia, ‘La sociedad de la nieve’ no ha dejado de darle alegría a J.A. Bayona. Ha llegado hasta aquí compitiendo en dos categorías: una de ellas, la de mejor película internacional, una de las más complicadas y de las más interesantes de la noche porque va competir contra lo mejor del cine mundial, por ejemplo, ‘La zona de interés’, pero siempre hay una brecha para la sorpresa porque la película ha gustado mucho a los académicos, según ha comentado el maestro en el encuentro.

Bayona nunca se ha visto tan altamente reconocido por la Academia con una invitación en toda regla a unirse al grupo de los elegidos. “Esta me ha colocado en el lugar donde yo estoy más a gusto y donde puedo dar lo mejor”, comenta.

“Estar allí es un premio muy grande . La competencia es buenísima. Ayer estábamos en un panel con los otros directores y realmente estás compitiendo con lo mejor del mundo, pero sí que me apetece disfrutarlo, disfrutar la fiesta de los Oscar y luego reunirme con todo el equipo, que somos un montón para celebrar lo mucho que tenemos que celebrar con la película”, asegura.

Solo un superviviente acompañará a Bayona en la alfombra roja. Nando Parrado perdió a su madre a su hermana y a cuatro amigos en el accidente. “No tendría que estar vivo. No hay ninguna posibilidad alguna de que un ser humano esté vivo a no ser por una cadena de milagros excepcionales. El infierno para mí es no es con fuego, es frío, es helado, con hielo. Yo sé que a nosotros nos salvó la confianza y el amor en los demás”, expresa.