La actuación de Ryan Gosling en los Oscar: gesto a Margot Robbie y una inesperada aparición

Antes de conocer quién se llevaría el premio a Mejor canción, Gosling se subió al escenario para interpretar con el carisma que le caracteriza ‘I´m just Ken’. Una divertida interpretación que se ganó el aplauso de todos los asistentes -consiguiendo que Emma Stone cantara - o que su propia compañera de reparto, Margot Robbie, se riera a carcajadas cuando iniciaba la actuación, sentado justo detrás de ella.

‘I´m just Ken’ no se llevó la estatuilla a Mejor canción, pero sí lo hijo otra que también estaba nominada de la cinta de Greta Gerwig. Billie Eilish y Finneas O´Connel recogieron el Oscar por ‘What Was I Made For?’, el segundo en la carrera de la cantante estadounidense.