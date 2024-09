La realidad detrás del caso Nevenka, la mujer a la que España dio la espalda y que renace en el cine

España ha mejorado mucho en las últimas dos décadas en términos sociales. Y ya no hablamos solo de avances en derechos como el matrimonio igualitario o la subida del salario mínimo interprofesional. También hablamos en términos de materia feminista. Marchas multitudinarias como las del 8-M son una realidad de nuestros días; el caso de Jenny Hermoso habría sido barrido bajo la alfombra en otra época; pero tanto España como el mundo han cambiado, por mucho que falte aún demasiado por hacer. Pero si hubo un germen para este movimiento de igualdad y denuncia ante los abusos, se inició comienzos de los años 2000, y tiene un nombre que el tiempo ha olvidado: Nevenka Fernández.

La joven gallega se ha convertido en estos últimos años en un referente histórico que, durante demasiado, fue olvidada e incluso rechazada. Porque no interesaba lo que tenía que decir. Nos enfrentaba a una sociedad, a un entramado político, a un sistema en definitiva demasiado dominado por los hombres y, cómo funcionaban entre ellos para cubrirse las espaldas. El surgimiento del movimiento Me Too reabrió el caso en la mente colectiva popular y Nevenka consiguió el sitio que se merece en nuestra historia reciente. Pero, ¿qué pasó realmente con la que estaba llamada a ser una de las regeneradoras de la política? Se chocó contra un muro, y tuvo que sufrir un acoso sexual denigrante cuando aún ni siquiera usábamos el término en público.