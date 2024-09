'Soy Nevenka', de Icíar Bollain, "un acto político" que clama por cambiar el foco hacia el agresor

Acompañada de los protagonistas de la película Mireia Oriol y Urko Olazábal, los productores Juan Moreno y Koldo Zuazua y la guionista Isa Campo, Bollaín ha hablado de la pertinencia de rodar esta película, aun cuando existe un documental de 2021 y una novela de Juan José Millas, 'Hay algo que no es como me dicen', en las que no obstante, se han apoyado ella e Isa Campo para la composición de la ficción.