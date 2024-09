Almodóvar, 'fan' de Pedro Sánchez: de llorar con su carta de adiós, a llamarle 'Mr. Guapo' en San Sebastián

Ya hace 44 años desde que presentó su primera película, ‘Pepi Luci, Bom y otras chicas del montón’, en este reconocido festival. “Yo nunca pensé en mi talento, pensé en que tenía una vocación que es mucho más fuerte que yo mismo. Pensé que, si no conseguía hacer cine, sería la persona más desgraciada del universo. Desde que he llegado a San Sebastián estoy al borde de las lágrimas e incluso en algún momento no he podido reprimirlas”, explica Almodóvar.