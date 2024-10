Bruce Springsteen ofrecerá un segundo concierto en San Sebastián el 24 de junio de 2025: ya no habrá más

Bruce Springsteen and The E Street Band, tras el éxito de ventas del concierto del 21 de junio en San Sebastián, ofrecerá un segundo concierto el 24 de junio, también en el estadio Reale Arena (Anoeta) de la capital guipuzcoana. Estas serán las dos únicas fechas de la gira de 2025 en la península, "quedando totalmente descartada la posibilidad de añadir más conciertos en España", según han informado desde la promotora Get in.