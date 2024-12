Manuel Carrasco explicaba lo atónito que se quedó tras recibir las multas: “Ante todo mi respeto a los vecinos que seguramente tengan sus razones y eso no lo pongo en duda. También tengo que decir que a lo largo de 20 años he hecho, no sé, mil conciertos y nunca me han multado por sonido. Aquí culpa creo que no tenemos”.