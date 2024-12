La comedia romántica navideña por excelencia romantiza el acoso, según dos de sus intérpretes

Con un reparto de estrellas británicas, se ha convertido en una película de culto, de obligado visionado en Navidad

Cómo los "abusos" del padre de Macaulay Culkin cambiaron para siempre los castings de estrellas infantiles

Si tenemos que hablar de un clásico navideño moderno (aunque ya haya cumplido 21 años, que se dice pronto), tenemos que hablar de la comedia romántica ‘Love Actually’. Escrita y dirigida por Richard Curtis, se convirtió en un éxito instantáneo de Navidad, sobre todo gracias a sus historias cruzadas y a su increíble reparto: Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Martin Freeman, Laura Linney, Alan Rickman, Liam Neeson… Un reparto de estrellas que arrasó en taquilla. Con un presupuesto de solo 30 millones, consiguió recaudar más de 200, y eso para una comedia son unos números brutales.

La película nos dejó varias escenas para el recuerdo, como por ejemplo, el baile de Hugh Grant como primer ministro británico, al ritmo de ‘Jump for my love’. Una escena que el actor detestaba y cuya grabación trató de retrasar todo lo posible. “Lo vi en el guion y pensé, 'Bueno, voy a odiar hacer eso’. No me apetecía nada hacer el baile y mucho menos ensayarlo… Y a día de hoy, hay mucha gente, y estoy de acuerdo con ellos, que piensa que es la escena más insoportable jamás llevada al cine”, confesó el intérprete en un documental de la BBC sobre su carrera. “Y entonces, en el día de rodaje... Quiero decir, imagínate. Eres un actor inglés gruñón de 40 años. Son las 7 de la mañana. Estás completamente sobrio y te dicen, 'Vale, Hugh, si pudieras volverte loco ahora mismo…’. Fue un auténtico infierno”.

Curioso que esta escena se convirtiera en una de las más míticas, y que su protagonista detestara tanto rodarla. Al igual que otra, que incluye a Keira Knightley y Andrew Lincoln (sí, el protagonista de ‘The Walking Dead’). Estamos hablando de la escena de los carteles. Durante mucho tiempo, fue reverenciada como un gesto de amor precioso. Pero según han ido pasando los años, la hemos empezado a ver con otra perspectiva, un poco más creepy por parte del personaje de Lincoln. Que, por cierto, escribió los carteles de su puño y letra. Y, al parecer, la actriz Keira Knightley, que por entonces tenía 17 años, también opina lo mismo. “Básicamente él la acosaba. No puedo apoyar al chico de 'Love Actually’”, confesó en una entrevista reciente.

Básicamente él la acosaba. No puedo apoyar al chico de 'Love Actually’

"Recuerdo que tenía un aspecto ligeramente de acosador. Recuerdo a Richard, que ahora es un amigo muy querido, filmando la escena, que me decía: 'No, estás mirando [a Lincoln] como si fuera espeluznante'. Pero yo le contestaba: 'Es que es bastante terrorífico'. Y luego tuve que poner mi mejor cara para que no lo pareciera”. Y es que la escena es una mezcla de acoso y momento dulce que, con el tiempo, ha envejecido bastante mal. Algo que también pensó Andrew Lincoln. “Es un acosador. Yo le pregunté al directo Richard Curtis, ‘¿no crees que estamos un poco en el terreno del acoso aquí?’, y él me dijo, ‘no, no. No contigo interpretándolo’”.

Sea como fuere, la escena pasó a la historia y, de haber existido TikTok por aquel entonces, la red social más popular se habría llenado de vídeos de gente haciendo lo mismo. Al igual que la versión de la película del clásico de Wet Wet Wet ‘Love is all Around’ también habría estado por todas partes. Uno de los momentos más divertidos (y una de las tramas también) es la que incluye a Billy Mack (interpretado por Bill Nighy) bailando desnudo la canción. Pero lo curioso es que el popular actor británico nunca fue la primera opción del director. Richard Curtis quería una estrella de rock de verdad, y consideró a Mick Jagger, David Bowie o Peter Gabriel para el papel. Pero desde el estudio le quitaron la idea, temerosos de las exigencias que podrían llegar de un cantante de semejante fama.

Así que ‘Love Actually’ se las ingenio para crear muchas escenas para el recuerdo, y unos personajes carismáticos y muy cercanos. Pero uno de los elementos novedosos es que no todas las parejas acababan bien, y con el amor rodeándolos como dice la canción. La trama de Emma Thompson y Alan Rickman, con este engañando a su mujer, tiene una escena de esas que te rompen en mil pedazos, cuando Emma Thompson llora escondida en su habitación al ritmo de ‘Both sides now’ de Joni Mitchell.

O la trama de Laura Linney con Rodrigo Santoro. La actriz interpreta a una mujer que tiene que cuidar continuamente de un hermano dependiente, y eso le impide disfrutar de sus relaciones. Incluso de tener alguna. Y, cuando consigue que el chico de su oficina del que está enamorado, demuestre que es recíproco, recibe una llamada de su hermano y tiene que decidir entre el amor por el chico o por su hermano. Una escena devastadora… que intentó arreglarse en el especial ‘Red Nose Day Actually’, que nos mostraba lo que había pasado con los personajes 13 años después.

En dicho especial, Laura Linney tenía su final feliz, pero no con su compañero de trabajo, sino con el mismísimo Patrick Dempsey, que se convertía en su marido y padre su hijo. Un especial que poca gente conoce, y que sigue en la línea de la película, mostrando diferentes historias cruzadas. Así que, pese a algunas escenas que no han envejecido del todo bien, lo cierto es que ‘Love Actually’ sigue siendo un clásico atemporal y que hay que ver una vez el año para volver a creer en el amor. “'Un estudio reciente mostró que ver películas emocionales como esta activa áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con la empatía y las emociones positivas. No es casualidad, porque estas historias nos ayudan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones’’, explica un video viral en TikTok sobre la película, creado por la psicóloga Valentina. Si lo dice TikTok, habrá que hacer caso, ¿no?

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.