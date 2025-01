'Queer' es la nueva película del actor británico tras su salida de la saga 'James Bond'

Se trata del intérprete que más tiempo ha interpretado al agente secreto 007

Super Mario, Sonic y la guerra encarnizada que fue más allá del mundo de los videojuegos

La sombra de un personaje como James Bond siempre es muy alargada. Al final, cuando alguien interpreta a un personaje tan icónico, a un nombre que ha trascendido la cultura popular, es muy difícil quitarse la etiqueta, y que comiencen a reconocerte fuera de ese papel. Ahí tenemos ejemplos como los de Daniel Radcliffe y su Harry Potter, o incluso Miley Cyrus y su Hannah Montana. Esto suele llevar a los intérpretes a dar giros en sus carreras, a veces verdaderos volantazos, con tal de quitarse de encima ese foco que no deja de iluminar siempre la misma muestra de su trabajo. Y, en esa lista, bien podemos encontrar a Daniel Craig, que estrena ahora la arriesgada ‘Queer’, dirigida por Luca Guadagnino.

Basada en el polémico y bastante inaccesible libro de William S. Burroughs, ‘Queer’ es una catarsis, un relato sucio y depravado sobre la soledad humana y, sobre todo, sobre la búsqueda del amor y de la compañía en los sitios más insospechados. Daniel Craig se pone en la piel del protagonista, y su interpretación es tan descarnada que ya está en todas las quinielas para colarse en los grandes premios de la temporada. Pero dejar a un lado Bond no ha sido fácil, y ‘Queer’ es una muestra más de una carrera atípica, pero llena de aciertos. Y que muestra una vez más la gran versatilidad del actor británico.

“Al final de cada nueva ‘Bond’ estaba tan agotado que necesitaba seis meses para recuperarme a nivel emocional”, explicó el intérprete en una entrevista para el medio The Times. “Nunca volveré a hacerlo. Cuando lo dejé la última vez pensé, ‘¿realmente vale la pena este trabajo, pasar por todo esto?’ No me sentía bien… me sentía físicamente muy deprimido. Tienes que dejar de pensar y actuar, intentar dejar tu ego a un lado”. Y es que Daniel Craig reconoció recientemente haber sufrido grandes episodios de ansiedad durante su etapa como el mítico agente secreto 007. La responsabilidad y la exposición pasan factura a cualquiera.

Así que, para poder recuperar un poco su vida (y su carrera), el actor fue intercalando proyectos diferentes entre cada película de la saga de acción. Ahí tenemos los ejemplos de ‘La brújula dorada’, ‘Cowboys & Aliens’, ‘Millenium: los hombres que no amaban a las mujeres’ o ‘La suerte de los Logan’. Pero si hay un proyecto fuera de Bond que es el que más alegrías le ha traído, esa es la saga ‘Puñales por la espalda’, creada por Rian Johnson, donde Craig interpreta al brillante y cínico detective privado Benoit Blanc. El británico ya ha protagonizado dos de las películas, y este próximo 2025 llegará la tercera entrega. Toques de misterio, de Agatha Christie, pero todo lo contrario a su personaje de Bond. Aquí no hay acción o chicas esculturales. De hecho, Benoit Blanc es gay y está casado con el mismísimo Hugh Grant.

Pero si hay un punto de inflexión en su carrera post-Bond, esa es ‘Queer’. En ella, encontramos de nuevo a un personaje homosexual, que busca el cariño de otros en chicos jóvenes en ambientes de mala muerte. “James Bond me dio experiencias increíbles, pero me gustaría ir un poco más allá. Ahora soy más mayor y me importa menos”, confesó en GQ. Y es que Daniel Craig nunca ha sido un actor con pelos en la lengua. Siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa en las entrevistas, y sobre todo, por mostrarse duro con aquellos que le critican. Es consciente de que va a levantar muchas cejas tras el estreno de ‘Queer’. Al final del día, el intérprete británico es el actor que más años ha estado en la piel de Bond. Para las nuevas generaciones, puede que sea el más reconocible. Y, aunque haya dejado claro que no vaya a volver a interpretarlo, sí que explica cómo le ha influido a la hora de elegir nuevos proyectos. Como, por ejemplo, ‘Queer’.

"La masculinidad no es más que un mero artificio, un comportamiento aprendido, y creo que interpretar a James Bond durante todo este tiempo ha estimulado mi interés en explorar su significado”. Y es que pasar de un mujeriego heterosexual con licencia para matar, a un homosexual drogadicto que se acaba refugiando en la ayahuasca hay un camino muy largo. Pero no es la única película de Daniel Craig en el horizonte. Por delante encontramos una nueva colaboración con Luca Guadagnino, en ‘Sgt. Rock’, un drama ambientado en la II Guerra Mundial. Y, por otro lado, ‘Two for the money’, dirigido por Justin Lin, responsable de varias de las entregas de ‘Fast & Furious’, compartiendo protagonismo con Charlize Theron. Así que, fuera de Bond, su carrera sigue más viva que nunca.

Aunque lo más importante de este cambio en su filmografía no vendrá tanto por las películas que haga, sino por el reconocimiento que reciba. Ya no solo de la crítica, sino por parte del público. ‘Puñales por la espalda’ fue bien recibida. ¿Qué suerte correrá ‘Queer’? Es una película con un presupuesto muy pequeño, y que no hará grandes números. Pero si a la gente le convence, estaremos ante un nuevo Daniel Craig. Pese a que el actor diga que ya no le importa lo que piense la gente sobre sus elecciones. Quizá es que Bond siga ahí dentro, pero de forma diferente.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.