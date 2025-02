Victoria Federica la lía en un restaurante durante una cita con su nuevo novio: "La tomó con unos clientes"

Amparo de la Gama , periodista, ha contactado en directo con 'Fiesta' para contar todos los detalles de lo sucedido en Madrid y para explicar qué es lo que cuentan los presentes durante el altercado. Amparo asegura que la nieta del emérito en todo momento se comportó con educación ante una situación que no estaba dispuesta a soportar:

"Victoria Federica estaba tranquilamente en un restaurante que le encanta de Madrid, el Roostiq, con su novio Borja comiéndose unos torreznos y tomándose un cóctel . Me consta que ella, muy educadamente, se levantó y le pidió educadamente a los clientes que dejasen de hacerle fotos".

La periodista Amparo de la Gama era también la semana pasada la encargada de contar en el plató de 'Fiesta' que Victoria Federica está de nuevo ilusionada. Según la informadora, el nuevo novio de Vic, como le gusta que le llamen sus amigos, no es otro que el empresario de la noche Borja Moreno Oriol , con quien la nieta del emérito llevaría viéndose unos meses:

"Hay una historia de amor, hay una historia bonita . El afortunado no es ni más ni menos que alguien muy ligado al ADN empresarial de este país como es la familia Oriol y que se han conocido en el 'Santa Santorum' en Trocadero, que es donde pasa ahora todo lo de la jet set que visita Marbella".

"La familia de él está preocupada porque el foco mediático no les gusta de ninguna manera, es más, les asusta y les provoca rechazo. Me cuentan que ya tienen prensa a las puertas de su casa y no les gusta".