Tras la pillada, los protagonistas de esta relación han tenido reacciones muy diferentes. Mientras que ella ha reconocido abiertamente el tipo de relación que mantienen ("no puedo negar cosas que están en imágenes", ha llegado a decir), él ha mantenido una actitud distinta, algo que ha decepcionado a Claudia: "Es un poco triste" , ha confesado. Ahora no duda en hablar más abiertamente de todo lo que ha vivido junto al exmadridista.

Cuenta Claudia que acababan de hacer publica su relación ante algunas de sus amistades como Luis Figo o Míchel Salgado cuando fueron fotografiados. Se percataron de que había prensa, Iker le dijo que sonriera y actuara con normalidad y, después de publicarse su reacción al respecto, ella le envió un audio que él ya no respondió. Esto le ha dolido profundamente porque no ha vuelto a saber nada él. Eso sí, Iker sigue dándole like a las historias que sube la joven en Instagram.

Además, Claudia confiesa que, en el mes de diciembre, Iker le comentó por primera vez que quería tener hijos junto a ella: "Me preguntó si quería ser madre: La dije que, por mi trabajo, quizás no quería tenerlo, entonces le dije que mi idea no era ser madre y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuviera quince o dieciséis años, volver a ser padre y que si yo estaba dispuesta a hacer eso". Al hilo de esto, dice que ha estado enamorada de él y que ambos se han llegado a decir "te quiero".