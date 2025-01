El cantante británico Liam Gallagher , conocido por ser el líder de Oasis , ha publicado en la red social X un comentario que ha sobresaltado a muchas personas, entre ellas a uno de los grupos 'indie' españoles emergentes y más famosos del momento: Alcalá Norte . A pesar de que Oasis está preparando su vuelta a los escenarios para este mismo verano, parece que el cantante no ha dejado atrás su actitud polémica y vuelve a tuitear con insultos.

El encontronazo comenzó con un post inicial de Gallagher. En concreto, el de Manchester escribió: "A menos que tus guitarras y tu puta actitud me recuerden a lo mejorcito del pasado, me la suda". Un comentario al que no dudó en responder Alcalá Norte: “TUu actitud apesta".