Parece mentira, pero ‘Inocencia interrumpida’, la película que dio su único Oscar a Angelina Jolie, cumple 25 años desde su estreno. Y es que la película llegó a los cines en 1999, año considerado por muchos como uno de los mejores de la historia del cine: ‘American Beauty’, ‘Matrix’, ‘El club de la lucha’, ‘El sexto sentido’, ‘Todo sobre mi madre’… Un año irrepetible que nos dio grandes obras maestras. Y entre todos esos estrenos, encontramos también éste, dirigido por James Mangold y con Winona Ryder y Angelina Jolie como protagonistas principales. Eso sí, secundadas por un reparto encabezado por Brittany Murphy, Elisabeth Moss, Whoopi Goldberg, Jared Leto o Vanessa Redgrave.

Basada en las memorias escritas por la autora estadounidense Susanna Kaysen, ‘Inocencia interrumpida’, hablaba directamente sobre la salud mental y sobre las instituciones psiquiátricas estadounidenses. Sobre todo sobre su pobre funcionamiento, y muchas veces, sobre su nula capacidad para diagnosticar con acierto a sus pacientes. Y, pese a que la película no fue un éxito absoluto, dobló su presupuesto y puso, por fin, a Angelina Jolie en el mapa de las estrellas. La actriz se hizo con el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, al igual que con el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Opacaba por completo al resto del reparto cuando aparecía en pantalla. Su Lisa es el gran acierto de una película que no siempre tenía buen ritmo. Un papel para el que se consideró a la cantante Courtney Love o a Claire Danes.

Pero lo que se ha sabido con el tiempo, es que para construir a su personaje, Angelina Jolie prefirió distanciarse por completo de su compañera de reparto. Necesitaba ver a la actriz como su personaje para poder dar su mejor interpretación. Y aunque Winona pensaba que iban a ser grandes amigas, al final tuvo que aceptar que el método de trabajo de Jolie era diferente. Algo que ha recordado Elisabeth Moss recientemente en el podcast Let's Talk Off Camera de Kelly Ripa. "Había dos tipos de grupos [durante el rodaje]. Estaba el grupo de Winona Ryder y el grupo de Angelina Jolie... Fuera de cámara, pero basado en lo que estaba en cámara, basado en el guion. Yo estaba en el grupo de Winona Ryder. El grupo de Angelina Jolie era realmente genial, pero me intimidaba mucho”.

Nunca pensé que podría estar alguna vez en ese grupo. He hablado con Angelina desde entonces y es encantadora, pero en ese momento era increíblemente intimidante

“Nunca pensé que podría estar alguna vez en ese grupo. He hablado con Angelina desde entonces y es encantadora, pero en ese momento era increíblemente intimidante. Yo no molaba lo como para estar en su grupo”, relató de su experiencia en el rodaje de la película. Aunque una cosa es cierta, y es que el método de trabajo de Angelina para sacar a Lisa a la superficie funcionó, ya que la crítica se volcó con su actuación. “Realmente pienso que ella es la más sana del film. Si la miras de cerca, vas a notar que así es cómo busqué interpretarla, por eso me puse mal cuando muchos me decían que me salía bien hacer de 'loca'. Yo no la veía así a Lisa: para mí era honesta”, reflexionó la actriz durante la promoción de la película.

Un proyecto largamente pospuesto

En cuanto se publicaron las memorias de Susanna Kaysen, Winona Ryder quiso llevarlas al cine. La actriz ya había sido dos veces nominada al Oscar y estaba en la cima de su popularidad. Una obra como ‘Inocencia interrumpida’ era el reto que estaba buscando, y para ello se unió al productor Douglas Wick (nominado por la película ‘Armas de mujer’) y se hicieron con los derechos de adaptación. ”Cuando leí el libro, me puse triste de no haber podido tenerlo en mis manos en mi adolescencia. Creo que me hubiese ayudado mucho en mis 16, 17 y 18 años", se sinceró Winona Ryder sobre su necesidad de adaptar la novela.

”La historia podrá transcurrir en los 60, pero es completamente atemporal. Cualquiera de nosotros puede terminar en un lugar así. Cuando me pasó a mí, estaba perdida. Sentía que no podía quejarme porque todo el mundo me decía que era una afortunada por mi fama y mi dinero, y que mis problemas no eran reales, pero yo estaba sufriendo mucho”. Así que la actriz se obsesionó con llevar a la pantalla el mejor guión sobre las memorias de Kaysen. Al final, tardaron casi siete años en dar con la adaptación perfecta. En este caso, un guión de James Mangold, Lisa Loomer y Anna Hamilton Phelan.

El proyecto era una apuesta personal de la actriz. Sobre todo porque ella había pasado por algo similar, cuando aceptó su internamiento voluntario en un hospital psiquiátrico. “Fue aterrador porque mi papel reflejaba muchas cosas por las que había pasado. Me aterrorizaba interpretar a un personaje que estaba lleno de miedo y ansiedad sabiendo que yo había estado llena de miedo y ansiedad”.

Aunque el papel de Susanna estaba claramente decidido desde el principio, el proceso de casting del personaje de Lisa fue complejo. Muchas actrices querían el papel. Pero la única que supo entender la visceralidad que necesitaba, fue Angelina Jolie. A esas alturas, solo era conocida por el biopic ‘Gia’, papel por el que ganó el Globo de Oro, y por el que fue nominada a los Emmy. Claramente 1999 fue su año. Porque no solo arrasó con ‘Inocencia interrumpida’ y con ‘Gia’, sino que estrenó ‘El coleccionista de huesos’ con Denzel Whasington, y ‘Fuera de control’, con John Cusack, Cate Blanchett y su pareja Billy Bob Thornton. Y, aunque ‘Inocencia interrumpida’ es una de las películas olvidadas de su filmografía, sentó las bases de su carrera, y dijo alto y claro al mundo que Angelina Jolie era una actriz a tener en cuenta.

