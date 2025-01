Dani Rovira estrena su espectáculo 'Vale la pena'

Dani Rovira viene a decirnos que vale la pena hablar de la pena. “Yo creo que vale la pena hablar de todo lo que está presente en nuestras vidas. Hay ciertas emociones que no nos gustan, como la pena, el miedo y la rabia, pero no hay nada suficientemente serio como para no poder tratarlo con humor”, dice el cómico.