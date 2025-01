El artista puertorriqueño ya se ha consagrado como uno de los artistas más sonados de lo que llevamos de 2025

Gracias a su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny ha desvelado detalles desconocidos de su vida más allá de la música

"Siempre me ha costado hacer amigos, soy una persona tímida", ha asegurado en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ha logrado un éxito mundial rotundo e inmediato en el que Bad Bunny fusiona el reggaeton con otros rítmos musicales como la salsa o la plena, sonidos puramente boricuas y caribeños con los que rinde homenaje a su tierra natal, Puerto Rico. Su tema 'DtMF' se ha convertido en la canción más escuchada de la lista global de Spotify. De hecho, más de la mitad del top 10 de los hits de la lista pertenecen a su nuevo álbum.

El artista, de nombre Benito Antonio Martínez Ocasio, ya se ha consagrado como uno de los artistas más sonados de este 2025, y durante los últimos días ha aparecido en diferentes medios de comunicación para promocionar su disco, hablar de la música, y también de su vida personal. Sobre cómo es más allá de la industria y de las cifras que cosecha.

Bad Bunny se ha sincerado como nunca sobre su carrera, su vida privada, su personalidad, su vida en Puerto Rico, su infancia y su organización sin ánimo de lucro, Good Bunny Foundation. Lo ha hecho en una entrevista con Zane Lowe en 'The Zane Lowe Show' de Apple Music One.

"Estar aquí era mi sueño. Siempre soñé con que mi música se escuchara en todo el mundo y que la gente apreciara lo que hago. Pero me preguntaba cuál es la razón por la que estoy aquí. ¿Cuál es la razón de que esté en esta posición? Número uno en esto, rompiendo estos récords. ¿Y ahora qué? Muchos artistas se vuelven locos pensando en qué será lo siguiente porque creen que lo siguiente es, no sé, batir más récords o ser más grandes. Y me di cuenta de que hay otras cosas que necesitas que a veces son más importantes que eso. Y ese es el siguiente nivel", ha confesado durante su charla con Lowe.

Benito ha desvelado que el objetivo de su nuevo y sexto álbum de estudio es "llevar felicidad y alegría a la gente". "No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo jodidos que estemos. Esa es una de las razones por las que creo y hago música. Siento que nada malo ocurre en el mundo y en mi vida cuando estoy creando música, y espero que la gente sienta lo mismo cuando escuche mi música". También que las familias, después de escucharlo, "inicien una conversación que nunca han tenido antes para empezar a hablar en el buen sentido de la música y que los mayores empiecen a enseñar lo que escuchaban antes para que les lleve a un viaje que les una más como familia".

Pero más allá de su disco, el cantante se ha abierto en canal sobre su vida más allá de los escenarios y los micrófonos. "Soy una persona muy emocional, y a veces pienso demasiado en todo. Estoy aprendiendo a no pensar demasiado y a confiar en la vida y en Dios, en el proceso y en todo, y a disfrutar del momento. Pero ahora que tengo 30 años, la gente empieza a preguntarme: '¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos?'. Y empiezas a pensar '¿me estoy equivocando?'".

Asimismo, ha desvelado que "siempre me ha costado hacer amigos". "Es porque soy una persona tímida. Por eso siempre he tenido los mismos amigos desde que era niño. Y no soy antisocial, pero me cuesta dar un paso al frente. Tengo muchos hábitos muy extraños de la infancia", ha declarado.

Eso sí, de su infancia solo ha tenido palabras bonitas. "Vivía con mis padres, con los dos. Gracias a Dios siguen vivos. Fui a la escuela pública. Mi madre era muy estricta con las notas. Mi padre siempre nos hacía reír y nos contaba chistes. Podría decir que tuve una infancia muy feliz, muy familiar, siempre compartida con mis abuelos, con mis tíos, tías, mis primos... Si me preguntan por mi infancia, la recuerdo como muy bonita. Nunca me faltó de nada. Obviamente mis padres trabajaban para que no nos faltara nada y yo veía su esfuerzo, veía como trabajaban tanto para darnos todo a mis hermanos y a mí".

De su madre dice que ha aprendido muchas cosas, pero sobre todo el sentido de la "responsabilidad" y de la "puntualidad". "Yo siempre soy el primero en llegar a todas partes. La gente está acostumbrada a que los artistas lleguen cuando les da la puta gana. Y yo siempre llego antes, a veces. Entonces me siento tonto. Joder, soy el artista más tonto de todos los tiempos". De su padre ha 'heredado' ese compromiso con ayudar a los demás, sobre todo a los mayores. "Mi padre siempre estaba ayudando a los demás en el barrio. Recuerdo que si tenía zapatillas que no usaba, él venía y me pedía que se las diera a un niño que las necesitara. Y esa parte de mí, la de dar a los mayores, definitivamente, la aprendí de mi padre", ha explicado a Apple Music.

Muchos no conocen sus otros proyectos más allá de la música. Benito creó en 2018 la organización sin ánimo de lucro Good Bunny Foundation con el objetivo de impulsar a niños y jóvenes de sectores con recursos limitados en Puerto Rico a desenvolverse en la música, las artes y el deporte.

"Tenemos muchos proyectos y muchas ideas bonitas, muchas cosas buenas que queremos hacer por la comunidad y por el país, y a veces el sistema, el Gobierno, parece ir en contra, cuando no se supone que deba ser así. Esas son las cosas que más me molestan. A veces me siento bien cuando contribuyen de forma positiva. Y pienso, dan ganas de aplaudir, pero no, joder, no aplaudan. Porque deberían hacer eso y mucho más. Esa es una de las cosas que me molestan. Me gustaría ayudar a todo el mundo e impactar en el mayor número de vidas posibles, pero es imposible", ha aseverado.

Lo cierto es que el intérprete de 'Un verano sin ti' posee una identidad cultural inquebrantable y Puerto Rico es su lugar seguro. Se siente "muy orgulloso de mi gente, de mi país y de mi cultura" y, pese a que considera que muchos artistas deciden dejar atrás sus países y mudarse, entre otros lugares, a Estados Unidos, Bad Bunny no quiere hacer eso. "Quiero vivir aquí para siempre. Recuerdo cuando era niño y mi madre compró un billete para ir a Nueva York y a Connecticut a visitar a la familia. Cuando ella nos dijo a la familia: '¿Sabes qué? ¡Nos vamos a EE.UU!', me puse a llorar. Tenía 12 años y empecé a llorar porque no quería irme. Y no quiero irme de aquí. Ahora estoy viajando alrededor del mundo todo el tiempo, siempre. Pero ese es un sentimiento que he tenido toda mi vida", ha aclarado.

