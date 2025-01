"Los he escuchado aullar durante mucho tiempo. Son fantasmas. Estar, están, pero no se dejan ver", explica el profesional. Hace ya 30 años desde que Canela fotografió pro primera vez a un lobo y desde entonces no ha parado. "El lobo aparece unos segundos, normalmente al amanecer o al atardecer, que es cuando hay poca luz", añade.