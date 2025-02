Para la generación de Sofía es difícil entender el mundo porque les ha tocado uno muy malo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que los jóvenes no sienten que tienen por delante un futuro infinito lleno de posibilidades. Se enfrentan a un probable colapso climático en pocas décadas, y son muy conscientes de ello, lo que les genera incertidumbre, desesperanza y ansiedad. Es una generación que parte de la idea de que igual no hay futuro, igual nos extinguimos. ¿Cómo mantener la esperanza cuando no sabes si vas a tener futuro? Como dice Sofía, “no hay ganas de pensarlo”.

Me costó mucho encontrar la forma narrativa. Sentía que la escritura no era, en la actualidad, el medio de comunicación más cercano a una persona adolescente. Suelo darle vueltas a una nueva novela paseando, nunca cojo apuntes. Lo fío todo a la memoria. Y, de pronto, con ésta, me encontré tomando notas en audio. Cada vez que se me ocurría una idea, automáticamente, la grababa en el móvil. Entonces me di cuenta de que iba a hacer un libro a base de audios.