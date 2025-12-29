Inés Gutiérrez 29 DIC 2025 - 20:00h.

Al hablar de desheredar a un hijo a lo que se hace referencia es a privarle de la legítima

MadridEn un mundo ideal, ningún padre tendría problemas con sus hijos y viceversa. No es nada sencillo construir relaciones sanas y, aunque habitualmente al hablar de este tema nos centramos en las relaciones de pareja, las relaciones familiares también pueden llegar a un punto de inflexión que haga que nunca vuelvan a ser lo mismo.

Esto suele tener consecuencias emocionales, cuando una relación se rompe siempre hay dolor, un periodo de duelo con el que no es nada sencillo convivir y durante el que mucha gente necesita ayuda de profesionales. En estos casos no es raro que un padre tome la decisión de desheredar a su hijo, aunque no es el único motivo por el que puede suceder. ¿Es posible hacerlo?

Causas legales para desheredar a un hijo y cómo hacerlo ante notario

Lo cierto es que, a pesar de que en muchas ocasiones se presume que tenemos control total sobre nuestra herencia, en caso de querer desheredar a un hijo o un heredero legítimo es necesario justificar las causas y cumplir una serie de requisitos. No todo el mundo puede hacerlo y no todas las causas lo permiten.

Es importante señalar que al hablar de desheredar a un hijo a lo que se hace referencia es a privarle de la legítima, que es la parte de los bienes que deja una persona al fallecer y que está obligado a reservar a los herederos forzosos (hijos y descendientes, padres o ascendientes y el cónyuge viudo, en ese orden). La ley está pensada para evitar la desprotección de los hijos, por eso para desheredarles es necesario cumplir los requisitos que la propia ley establece. Así queda recogido en el Código Civil, en sus artículos 852 a 855.

Hay distintas causas que pueden ser motivo para desheredar a los herederos forzosos, algunas de ellas son específicas para desheredar a los hijos, como negar, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda, o maltratar de obra o injuriar gravemente de palabra al padre.

También hay otras causas que son genéricas, como haber sido condenado por atentar contra la vida del testador, causarle lesiones o ejercer violencia física habitual contra él, denunciar falsamente al testador de un delito que conlleve penas graves, forzar a que haga o que cambie su testamento o evitar que lo haga.

Si se da alguna de estas circunstancias, es posible desheredar a un hijo, en ese caso será necesario redactar un testamento donde se especifique los motivos para la desheredación, y para que cumpla todos los requisitos legales que le den validez lo mejor es hacerlo con el asesoramiento de un abogado y un notario. Es probable que sea necesario justificarlo con informes psicológicos o partes médicos, así como denuncias que respalden lo señalado. Una vez justificada la desheredación es importante establecer cómo será el reparto de los bienes entre los herederos.

Conviene señalar que existe la posibilidad de que el hijo desheredado impugne el testamento, sobre todo en caso de que pueda demostrar que lo que se señala en el testamento no es cierto o que este no cumple los requisitos legales, por eso el asesoramiento de profesionales en la materia es tan importante.