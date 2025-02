El actor estadounidense, Tony Roberts, ha muerto a los 85 años por un cáncer de pulmón: su hija confirmó el deceso al 'The New York Times'

Con una extensa carrera en Broadway, estuvo nominado a los premios Tony por su papel en 'How Now, Dow Jones' y 'Play It Again, Sam'

Roberts fue amigo del cineasta Woody Allen: su presencia segura complementaba a los personajes neuróticos de Allen

El actor estadounidense, Tony Roberts, nominado al premio Tony y conocido por su versatilidad en teatro y musicales, ha fallecido este pasado viernes a los 85 años por un cáncer de pulmón. Su hija, Nicole Burley, fue quien confirmó la noticia a 'The New York Times'.

Roberts tuvo una destacada carrera en Broadway, originando papeles en musicales como 'How Now, Dow Jones' (1967), 'Sugar' (1972) y 'Victor/Victoria' (1995), donde compartió escenario con Julie Andrews. También participó en producciones como 'Xanadú' (2007) y 'The Royal Family' (2009).

En cine, fue un colaborador frecuente de Woody Allen, actuando en películas como 'Annie Hall' (1977), 'Recuerdos de una estrella' (1980) y 'Hannah y sus hermanas' (1986). Su presencia segura y carismática complementaba a los personajes neuróticos de Allen. Esto ocasionó que ambos desarrollaran una gran amistad fuera del ámbito profesional. También participó en filmes como 'Serpico' (1973) y 'Pelham 1, 2, 3' (1974).

Sus memorias relataban lo afortunado que se sentía Roberts al vivir la última etapa de la Edad de Oro de Broadway

El intérprete debutó en Broadway en 1962 y tuvo éxito en obras como 'The Tale of the Allergist’s Wife' (2000). Fue nominado al Tony por 'How Now, Dow Jones' y 'Play It Again, Sam'. En televisión, apareció en series como 'Murder' y 'Ley y Orden'.

En sus memorias 'Do You Know Me?' (2015), reflexionó sobre su amor por la actuación, afirmando que desde joven supo que quería ser actor. Consideraba que tuvo la fortuna de vivir la última etapa de la Edad de Oro de Broadway, participando en producciones de gran calidad y convicción.

