Este fin de semana, la actriz de Disney Christy Carlson Romano - conocida por sus papeles en Even Stevens, Kim Possible y Jackie Dorsey en The Cutting Edge 2: Buscando El Oro - ha visto pasar "su vida delante de sus ojos". Para celebrar el cumpleaños de su marido, el también actor y director Brendan Rooney, ella misma le regaló una sesión de tiro al plato , sin imaginarse que, ya en el recinto habilitado al efecto, iba a sufrir un grave accidente que podría haber tenido las peores consecuencias.

"Ayer fue el cumpleaños de mi marido y lo llevé a jugar al plato como regalo. Había otra fiesta con nosotros y dispararon en la dirección equivocada sin tener la precaución de dispararme y me dispararon en la cara. Mi marido entró en acción de inmediato, me evaluó y me llevó rápidamente al hospital. Me dieron en 5 partes de la cara, un perdigón estuvo a menos de una pulgada de darme directamente en el ojo derecho. Lamentablemente, un fragmento se alojó detrás de mi ojo y es demasiado arriesgado extraerlo quirúrgicamente en este momento. Los médicos seguirán controlándome", ha explicado mientras enseñaba su gran moratón en torno al ojo.