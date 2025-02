La intérprete de 'Calm Down' se personó al Festival de Cine de Santa Bárbara, y los medios allí presenten no dudaron en preguntarle sobre cómo se encontraba en medio de la controversia de su coprotagonista. "Estoy bien. Estoy muy bien. Parte de la magia ha desaparecido, pero elijo seguir sintiéndome orgullosa de lo que he hecho. Y estoy agradecida", aseguró sobre su interpretación en el exitoso film, que consiguió el premio a Mejor película europea en los Goya y que aspira a hacerse con un Oscar.