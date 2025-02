Los polémicos tuits de corte racista de Karla Sofía Gascón han terminado con la meteórica carrera de la española hacia el Oscar

Sus apoyos en estos momentos están siendo Marisa, su mujer, a la que conoce los 19 años, y su hija, que ya es adolescente

La incómoda situación entre Penélope Cruz y Karla Sofía Gascón que han evitado que se produzca en los Oscar

La campaña de los Oscar de este 2025 está siendo una de las más crudas y agresivas de la historia reciente. A pesar de la polémica alrededor del uso de Inteligencia Artificial en ‘The Brutalist’, la favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película, la cinta que se ha llevado todo el protagonismo (para mal) es ‘Emilia Pérez’, de Jacques Audiard. El primer blanco de burlas fue el acento de Selena Gomez (recordemos, por supuesto, su frase “me duele la pinche vulva”, que se ha convertido en un meme icónico). Pero en la recta final de esta carrera, quien se ha erigido como villana absoluta ha sido Karla Sofía Gascón.

La madrileña se ha convertido en la segunda española en la historia en ser nominada como Mejor Actriz a los Oscar (sin contar a Ana de Armas, que es hispano-cubana). Así marcaba un hito importantísimo para nuestro cine. Pero en los últimos días, la aparición de antiguos tuits (los más recientes, de hace tan solo un par de años) donde carga contra todo y contra todos, desde el Islam a los chinos, han provocado el giro de guion que nadie nunca esperó.

Tardó, pero salió al paso pidiendo perdón, aunque denunciando de paso una campaña de acoso y derribo contra ella hasta el punto de compararse con Rosa Parks (conocida activista por los derechos civiles que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco). En una polémica entrevista para la CNN, trató de explicarse. Y en ella habló de su familia, su único apoyo en estos momentos.

Su historia de amor con Marisa Gutiérrez

Gascón conoció a su mujer Marisa Gutiérrez cuando solo tenía 19 años. "La tengo que poner una estatua de reconocimiento a su labor conmigo, a su cariño y a lo maravillosa persona que es conmigo. Yo la conocí cuando tenía 19 años y ella 18 y ha pasado de todo conmigo. Siempre, al final, el amor que me tiene ha podido más. Yo sin ella no estaría aquí, le debo todo”. Así lo explicó en el podcast de Vicky Martin Berrocal.

Cuando la actriz se fue a México para tratar de lanzar su carrera allí, tuvo una relación con otra mujer, por lo que estuvieron un tiempo separadas. "El amor que me tiene ha podido más que todas las putadas que le he hecho”, confesó Gascón al abordar el tema de la infidelidad. Actualmente, aunque no lo han confirmado oficialmente, podrían tener una relación abierta, ya que en el vídeo de disculpa con la CNN, la actriz menciona a otra mujer. “Sería muy desagradable decir que yo soy racista […] cuando precisamente ahora mismo tengo una relación con una persona maravillosa, una mujer maravillosa que es musulmana, y que me ha enseñado el respeto”.

El amor que me tiene (mi mujer) ha podido más que todas las putadas que le he hecho

Pese a ello, Karla Sofía y Marisa siguen teniendo una maravillosa relación y un matrimonio sólito. De hecho, las tres acudieron juntas a la gala de los Globos de Oro, donde ‘Emilia Pérez’ se hizo con el premio a Mejor Película Comedia/Musical. “Nos conocemos hace casi 30 años. He vivido más con ella que con mis propios padres”, explicó en una entrevista en México. Karla Sofía inició su transición en 2016 y, como ella misma explicó, fue un proceso complicado. Ya no solo para ella, sino para su propia mujer, que necesitó tiempo para adaptarse, aunque la actriz siempre le fue clara sobre su identidad.

Victoria Elena, una adolescente orgullosa de tener "dos mamás"

Ambas son madres de una adolescente, Victoria Elena, que ya tiene 13 años y que presume orgullosa de tener “dos mamás”. "Yo no he visto a una persona que viva tan bien como mi hija. Es muy inteligente, estudiosa, maravillosa, tiene todo lo que quiere. Se lo pasa pipa y no es cansina de las que están todo el rato pidiendo o haciendo cosas que no deben”, contó en la entrevista con la diseñadora. Así que lo cierto es que la actriz está tratando de abstraerse de toda esa campaña contra su película y refugiarse en su familia, que tampoco han querido hacer declaraciones.

La que sí ha hablado es su compañera de reparto, Zoe Saldaña, que ha admitido sentirse “muy triste” por toda la situación. ”Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con cada una de las personas que formaron parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos se centraron en la inclusión, la colaboración y la equidad racial, cultural y de género. Y eso me entristece”, expresó la actriz en un comunicado. Tendremos que esperar hasta el 2 de marzo para saber en qué queda todo. Porque lo más seguro es que, tras los Oscar, todo quede en un mal recuerdo. Y aunque Karla Sofía Gascón no es la favorita para llevarse el premio (y mucho menos ahora), no podemos obviar el hito que ha conseguido, siendo la primera mujer trans en optar al Oscar a Mejor Actriz.

