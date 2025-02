La historia de 'Killing me softly with his song', la canción que popularizó Roberta Flack

La artista es famosa por su exitoso tema 'Killing me softly with his song' . Una balada muy conocida que esconde varias anécdotas , además de ser versionada por numerosos artistas de diferentes estilos.

"Estaba hojeando la revista que te entregan a bordo para ver si habían hecho algún artículo sobre mí. Después de darme cuenta de que no, vi esta foto de una chica llamada Lori Lieberman. Nunca había oído hablar de ella antes, así que lo leí con interés para ver qué era lo que ella tenía que yo no", relató Flack años después en una entrevista con The New Musical Express.