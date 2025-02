Ha fallecido a los 88 años Roberta Flack, una gran artista estadounidense y autora de canciones como 'Killing me softly with his song'

La noticia fue comunicada por su representante: "Murió en paz rodeada de su familia"

La cantante Roberta Flack, conocida por su éxito 'Killing me softly with his song', ha muerto este lunes a los 88 años, que recoge un comunicado de su representante.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa", señala el comunicado.

La cantante es reconocida por el tema 'The First Time Ever I Saw Your Face', empleado en el debut como cineasta de Clint Eastwood en 1971, 'Play misty for me'. Con esta canción logró el Premio Grammy a Mejor Grabación del año en 1973. Un galardón que ganó al año siguiente con 'Killing me softly with his song'.

De esta manera, se consagró como la primera artista en ganar dos Premios Grammy consecutivos. Un hito solo repetido por U2 y Billie Eilish. A lo largo de su carrera, Flack logró cuatro Grammys y 14 nominaciones.

La vida de Roberta Flack

Nacida en el seno de una familia de músicos de Black Mountain (Carolina del Norte), Flack se inspiró desde niña en la obra gospel de Mahalia Jackson y Sam Cooke. Comenzó a estudiar piano a los 9 años e ingresó a la Universidad Howard en Washington, DC, a los 15 años con una beca completa.

Comenzó a trabajar como artista en un club nocturno de Washington DC, donde llamó la atención del sello discográfico Atlantic Records, que la contrató en 1968. Durante su carrera, colaboró con la leyenda del soul Donny Hathaway, con quien logró tener dos éxitos Top 5 en Estados Unidos con 'Where Is the Love' y 'The Closer I Get to You'.

En 1980, un año después de la muerte de Hathaway, el dueto tuvo un éxito póstumo en Reino Unido con 'Back Together Again', que alcanzó el número 3, aunque su mayor éxito en Reino Unido fue con su nuevo compañero de dúo Peabo Bryson: la balada 'Tonight, I Celebrate My Love' alcanzó el número 2 en 1983. También hizo duetos con Michael Jackson, estuvo de gira con Miles Davis y versionó a Leonard Cohen y Laura Nyro.

