Antonio Banderas, de Hollywood a Málaga: un viaje de ida y vuelta motivado por un cambio vital

"Yo sabía decir: 'Yes, No, Woman, Man". Así describe Antonio Banderas su nivel de inglés cuando llegó a Hollywood a principios de los años 90 . En esa época, Banderas ya era un actor consolidado en España gracias a su estrecha colaboración con Pedro Almodóvar en películas como 'Laberinto de pasiones' (1982), 'Matador' (1986) y '¡Átame!' (1989). Su magnetismo en pantalla llamó la atención de Hollywood, y en 1992 le llegó su primera oportunidad con 'Los reyes del mambo cantan canciones de amor' ('The Mambo Kings'). Una película que adaptaba el Premio Pulitzer del mismo nombre.

Su director, Arne Glimcher, quería conocer al actor malagueño, así que su agente le dijo a Banderas que iba a tener una reunión en Londres para su próxima película. Pero Banderas se negó en un principio acudir a la capital británica porque “no sabía nada de inglés”, confesó en una entrevista para Canal Sur. “Me aprendí las palabras 'Yes, of course y I can do that'. Esta última la solté tan bien que el hombre se la creyó”. Así que el papel fue suyo y se convirtió en su debut en Hollywood. “Tuve un entrenamiento en una escuela especializada donde me martirizaron durante 8 horas diarias. Me aprendí las líneas que tenía que decir fonéticamente. Yo al director no le entendía. Tenía que tener un intérprete”, explicó poco después en la entrevista con el periodista Carlos Herrera.