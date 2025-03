A raíz de su filtración, tanto Netflix como ella misma decidieron borrar a la actriz del mapa en una carrera de premios en los que siempre estaba nominada. Hasta las dos últimas paradas de este recorrido. La primera, la que supuso su reaparición, se produjo el pasado viernes en los César, los premios del cine francés. Y la segunda y última, la de los de la Academia de Hollywood, donde, a pesar de evitar controversias no posando en la alfombra roja , se ha convertido en una de las protagonistas absolutas ya no solo por lo que significa la misma reaparición, sino por los comentarios del presentador sobre su escándalo.

"Me encantó 'Anora', y es una película que utilizó 479 veces la palabra 'fuck', muchas más veces que la publicista de Karla Sofía Gascón '¿Qué tuiteaste que?'", ha exclamado O'Brien, despertando las risas de los allí presentes mientras la cámara enfocaba directamente a Gascón.

"Karla Sofía Gascón está aquí esta noche. Y Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar, recuerda que me llamo Jimmy Kimmel" , ha bromeado. Por su parte, la española nominada a Mejor Actriz ha optado por sonreír ante los comentarios de O'Brien, conocedora de que todos los focos apuntaban a ella.

La broma del presentador no ha pasado desapercibida en las redes sociales, que no han tardado en inundarse de mensajes sobre ello. "La cara de Karla Sofía", "Sin miedo al éxito", "Tremendo crack", "Karla no sabe ni a donde mirar", se observa en X -antes Twitter.