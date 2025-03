Se esperaba que la española desfilara junto al resto de nominados, aunque finalmente ha optado por no hacerlo y pasar desapercibida, acudiendo directamente a la gala.

Gascón, que hacía historia al ser la primera mujer trans nominada a los Osca r como mejor actriz, acabó anunciando que abandonaba el foco mediático para no dañar más la reputación de la película. Desde entonces, ha recibido todo tipo de críticas por parte de las redes sociales (incluso del propio director del film, Jacques Audiard) y a su vez apoyo por parte de la industria del cine, como quedó reflejado en la gala de los Premios Goya .

En la categoría de las nominadas, la actriz compite con Cynthia Erivo por 'Wicked', con Demi Moore por 'La sustancia', con Mikey Madison por 'Anora' y con Fernana Torres por 'I'm Still Here'.

A título de mejor película optan a llevarse la estatuilla Anora', 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Cónclave', 'Dune 2', 'Emilia Pérez', 'I'm Still Here', 'Nickel Boys', 'La sustancia' y 'Wicked'.