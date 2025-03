Repertorio, precios, proyecciones, músicos: todos los detalles de la esperada gira de Pecos

Tras confirmarse el sold out (aforo completo) en Santander el 15 de marzo, actualmente son nueve las actuaciones para las que ya no quedan entradas: entre ellas, las dos primeras en Madrid (ojo, ¡faltan diez meses para la segunda, el 20 de diciembre!), Bilbao (9 de mayo), Zaragoza (10 de mayo), Valencia (17 de mayo), Mérida (21 de junio), Úbeda (26 de julio), Mairena de Aljarafe (27 de septiembre) y Barcelona (26 de octubre).

Probablemente es lo que más intriga a los fans: ¿qué canciones recuperarán Pecos en esta gira? De entrada, podemos asegurar que todos sus clásicos: “Esperanzas”, “Acordes”, “Háblame de ti”, “Un par de corazones”, “Canción para Pilar”, “Y te vas”… y aquellas que hicieron que de sus cuatro primeros discos se vendieran centenares de miles de copias. En concreto, las actuaciones comienzan con “Déjala”, un tema casi funk, de su tercer álbum, Siempre Pecos (1980): “Deja que se vista como quiera, déjala/ déjala ser libre a su manera, déjala/ ya no es una niña, déjala soñar/ no la bajes de su nube, no lo entenderá”, dice su inolvidable letra. De los temas más recientes no faltará, por ejemplo, “Un manantial de ternura” (2001).