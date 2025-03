La exvocalista de Eurythmics volvió al mítico Albert Royal Hall nueve años después para dar un concierto benéfico

Lennox se rodeó de amigas para recaudar fondos en favor de las mujeres y niñas vulnerables de todo el mundo

Annie Lennox y la intrahistoria del mítico 'Sweet dreams' de los 80: "No teníamos dinero, lo grabamos gracias a un banquero"

No puede haber playlist o recopilación de la música de los 80 que se precie y que no incluya el 'Sweet Dreams (Are Made of This)', uno de los temas más emblemáticos de la era del pop de sintetizadores y el que lanzó a la fama mundial a los Eurythmics. La mitad femenina del dúo, Annie Lennox, destacaba no solo por su espectacular voz, sino por una imagen andrógina y unos estilismos impactantes que la convirtieron en una de las artistas más reconocibles de la época.

Tras separar su camino del de su compañero, Dave Stewart, Annie Lennox emprendió una carrera en solitario en la que siguió exhibiendo sus enormes condiciones vocales, pero también demostró constantemente su fuerte compromiso con la reivindicación feminista, los derechos LGTB+, el medio ambiente y con cualquier causa justa.

Los 80 y los 90 fueron su pico de popularidad, pero la escocesa nunca se ha retirado de la música, si bien desde 2019 ha pisado los escenarios en contadas ocasiones. Ahora, a los 70 años, ha vuelto a ponerse delante del público en un evento benéfico celebrado en el Albert Royal Hall londinense para demostrar que sigue siendo una auténtica diva. Y que 'Sweet Dreams' sigue tan fresca como el primer día.

Por las mujeres y niñas vulnerables

La vocalista, que no actuaba en el mítico recinto desde 2016, era la atracción principal de un concierto benéfico para recaudar fondos para la organización The Circle, que apoya desde hace 17 años a mujeres y niñas vulnerables de todo el mundo. La velada tuvo lugar el pasado 6 de marzo y contó con una lista de artistas músicos y poetas entre los que destacaban Beverley Knight, Celeste, Hozier, Nadine Shah y Paloma Faith.

Por supuesto, el momento más esperado fue la actuación de Lennox, que recibió una ovación de pie cuando apareció en el escenario con su esmoquin brillante. La exEurythmics desbordó carisma y emoción en una selección de grandes éxitos, con 'Little Bird', Broken Glass', Love Is a Stranger', 'Why', 'Missionary Man' o 'No More I Love You's'.

"No fue solo un concierto"

En el hit ochentero 'There Must Be Angel (Playing with My Heart') cantó a dúo con su hija Lola Lennox, que hizo todo lo posible por estar a la altura de su madre. En el tramo final se subieron al escenario Paloma Faith y Hozier para una triunfal interpretación del himno 'Sisters Are Doin' It for Themselves'. El eterno 'Sweet Dreams', cómo no, puso de pie y a bailar a toda la audiencia y colocó el broche de oro a una noche tan solidaria como emocionante.