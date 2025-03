Algunos fijan el inicio del fenómeno fan en los tiempos de Elvis Presley y otros con los Beatles. Este término, con el paso del tiempo ha cambiado. Las 'groupies' ya no son lo que eran, consiguiendo deshacerse de muchos estereotipos. Conmovidas por la pasión, las primeras fans gritaban hasta desmayarse por sus cantantes y artistas favoritos. El término 'groupie' fue plasmado por la revista 'Rolling Stone'. Informa C. Gramunt y S. Ramos.

La palabra histeria también las ha perseguido durante años: "Todo esto viene porque a las mujeres no se nos deja ser tan apasionadas sin vernos como histéricas. A un hombre con el fútbol no se le ve tan 'groupie', no se le dice que le gusta el fútbol porque se quiere acostar con los hombres", afirma Poly, una fan de Taylor Swift.