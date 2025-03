Kanye, también conocido como 'Ye', lanzó este pasado sábado una nueva y ya polémica canción, titulada 'Lonely Roads Still Go to Sunshine', junto al rapero Sean Diddy Combs, su hijo, King Combs, la artista de Chicago Jasmine Williams e incluso su propia hija North. Una colaboración que a Kim no ha sentado nada bien debido a que Diddy se encuentra en prisión enfrentando múltiples acusaciones de agresión sexual.