Este viernes fue el Día de la Poesía , un género literario que no pasa de moda y que para escribirla lleva mucho trabajo detrás . Lo hemos comprobado en una escuela de escritura.

En esta escuela de escritores aprenden que la poesía no sólo es rima, pero sí es ritmo. Olvidémonos de los estereotipos. "El del poeta que escribe el poema de una tacada. La poesía como todo es trabajo", asegura Laura García de Lucas , poeta y profesora del Máster de Poesía de la Escuela de Escritores.

La poesía recoge la belleza, el sufrimiento, es denuncia y es celebración, pero muchos lectores dicen que no la entienden.

"No se entiende un beso. Si no, no nos besaríamos, pero se siente", apunta García de Lucas. "La poesía es como las personas, si quieres conocerla, tienes que frecuentarla. ¿Te atreves a sentir conmigo como poeta? Pues vamos a leer", invita Luna.