El ciclo de citas en homenaje al cantautor ha dado su pistoletazo de salida con el estreno del documental sobre María la Portuguesa , presentado en el Festival de Cine Internacional Federico García Lorca de Granada en noviembre. En este certamen, la obra se hizo con el premio a Mejor Documental de No Ficción. Esta misma producción se presentará el próximo 8 de abril en el Teatro Cervantes de Sevilla, para dar comienzo a su distribución en las salas de cine.

El integrante de la banda Nico Hernández explicó en una entrevista concedida a Europa Press, que con este disco "no buscan reivindicar a Carlos Cano, porque él se reivindica por sí solo y nosotros no somos nadie para hacerlo". Este álbum presenta ocho canciones versionadas de Carlos Cano, tomadas de sus discos de los años 70 y 80, como 'Aleluya', 'Anochece' y 'El Salustiano', que pertenecen a su primer disco A Duras Penas (1975). Además, incluye otras canciones como 'Verigüés Fandango', 'Mi general', 'En Granada', 'La miseria' y 'Hijo de la calle'.

En cuanto a la acogida del público ante esta nueva interpretación de algunas composiciones de Carlos Cano, Amaranta ha señalado que "habrá personas a las que les cueste más, porque al principio puede resultarles chocante, pero también se alegrarán al ver lo positivo de romper un poco con el tiempo. Si no, nos quedaríamos atrapados en los años 50 y eso no puede ser". Además, ha recalcado que "el legado debe seguir adelante y manifestarse en nuevas vertientes", al tiempo que ha subrayado que "muchas facetas musicales pueden abrazar la música de mi padre ".

La hija del cantautor ha reconocido que, cuando comenzó a trabajar en proyectos para reavivar la carrera de su padre en 2010, "me costó muchísimo separar lo que era papá de Carlos Cano, porque era muy difícil trabajar con él". Sin embargo, ha señalado que "con el tiempo, cada vez es menos doloroso", aunque "sigue siendo muy emocionante ver el enorme cariño que la gente aún tiene hacia mi padre". "Cuando alguien me abraza, hay un microsegundo en el que parece que no han pasado 25 años desde que se fue".