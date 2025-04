En 2022, Marcús fue la autora de juvenil más vendida, solo por detrás de J.K. Rowling

Su primer gran éxito le llegó cuando apenas tenía 13 años

Entrevista a Blue Jeans: "Hay dos preguntas que los chavales me hacen casi siempre"

La literatura juvenil vive una auténtica edad de oro en nuestro país desde hace varios años. El surgimiento de Wattpad, plataforma digital en la que cualquiera puede escribir y mostrar sus propias historias; o de redes como TikTok, con un sinfín de usuarios recomendado lecturas en esa subdivisión llamada BookTok, han fomentado este aumento de lectura entre los jóvenes. Y también la aparición de muchos autores y autoras con voz propia que buscan crear ese tipo de historias que les faltaron cuando crecían.

Hace algunos años, uno de los principales referentes de esta literatura juvenil era Laura Gallego, autora de la mítica saga ‘Memorias de Idhún’. Tras ella llegarían otros nombres como Blue Jeans, con su ‘El club de los incomprendidos’. Pero si tenemos que hablar de un referente actual, sin duda tenemos que hablar de Joana Marcús. Mallorquina de nacimiento, debutó en Wattpad con tan solo 13 años y es la única española en el top mundial de lecturas de la plataforma. Su gran éxito ha sido la saga ‘Meses a tu lado’, con la que ha vendido más de un millón de copias y tendrá su traducción al inglés a finales de este 2025.

Tal es su alcance que, en 2022, fue la autora de juvenil más vendida solo por detrás de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Una escritora hecha a sí misma que vio cómo su comunidad crecía exponencialmente gracias a sus millones de lecturas en Wattpad. Su último trabajo se publicó el pasado octubre, la novela de fantasía ‘Etéreo’, y ahora llega su segunda parte este mes de mayo: ‘Sempiterno’.

Sus seguidores se cuentan por cientos de miles y cada post que sube tiene una interacción brutal. Aprovechando un parón en su apretadísima agenda de firmas (en los próximos días viajará a Centroamérica) hemos podido charlar con ella sobre cómo ve el mundo literario en España y cómo lleva la fama, que cada vez va a más. Basta con pasarse por cualquiera de sus firmas para comprobarlo.

Pregunta: Empezaste en Wattpad muy joven y hoy eres una de las autoras más leídas en español. ¿En qué momento sentiste que escribir podía ser tu trabajo?

Respuesta: No creo que hubiera un momento específico en el que lo supiera. Siempre fui consciente y a la vez nunca lo vi posible. Cuando empiezas a escribir en internet tienes la esperanza de que algún día puedas vivir de ello. Sin embargo, también eres muy consciente de que es algo que le pasa a muy poca gente, y con eso sí llegas a traspasar la barrera entre internet y la publicación tradicional. Si tuviera que elegir un momento, supongo que sería la llegada del primer contrato de publicación. Recuerdo que era menor de edad y necesité que mis padres lo autorizaran por mí. La cosa ha cambiado bastante.

Cuando firmé mi primer contrato, mis padres y yo pensábamos que aquello sería una hazaña de una sola vez y que podía sentirme orgullosa de haber llegado hasta ese punto

Incluso entonces, cuando lo firmamos, los tres pensábamos que aquello sería una hazaña de una sola vez y que podía sentirme orgullosa de haber llegado hasta ese punto.

P: ¿Cómo es en realidad vivir de escribir en España? ¿Es posible o sigue siendo una excepción?

R: Es complicado. Como en cualquier ámbito relacionado con las artes, te encuentras de todo. Algunos pueden vivir de ello, otros pueden ganar una gran cantidad de dinero y muchos necesitan un segundo trabajo para hacerlo sostenible. En base a eso, te diría que sigue siendo una excepción, ya que para vivir tranquila de tus libros tienes que vender una cantidad bastante importante de ellos. Y eso, desgraciadamente, no es lo habitual.

P: Se habla poco de dinero en el mundo del libro. ¿Crees que hay demasiados mitos sobre lo que gana un escritor?

R: Siendo cien por cien honesta, es un tema que no he tratado mucho con mis compañeros. Sí que es verdad que la gente que no está dentro del mundillo tiene mucha curiosidad; cuando voy a los institutos es la pregunta que más recibo con diferencia. Al ser un trabajo tan extraño (eres autónoma, pero respondes ante una empresa, a la vez dependes de las ventas…) es complicado decirte algo concreto sobre mitos o realidad. Hay unas cifras y porcentajes que representan lo mínimo que deberíamos recibir por ejemplar, pero luego cada editorial es un mundo y cada autor tiene sus preferencias.

P: ¿Te resultó complicado negociar contratos o anticipos con editoriales siendo tan joven? ¿Tuviste asesoría desde el principio?

R: Desgraciadamente, no siempre tuve asesoría y hay decisiones que me alegro de no haber tomado. De otras me arrepiento, pero he podido arreglarlas con el tiempo. Supongo que soy de las que necesitan darse contra el muro para entender que no pueden atravesarlo.

Como en cualquier mundillo, los contratos suponen un tira y afloja hasta que se llega a un punto medio. Recuerdo que mi primer contrato fue un poco desastroso, que no pedí muchas de las cosas más básicas del mundo. Sin embargo, mi agente me contactó por primera vez justo antes del segundo contrato y no cometí el mismo error. Es importante rodearte de personas que puedan echarte una mano en estos temas. Después de todo, nuestro único trabajo es escribir y promocionar los libros. Cuantas más cosas te quites de encima, mejor. Y delegar en la persona correcta es una de las cosas más importantes de cualquier trabajo.

P: Muchos jóvenes escriben, pero no saben cómo empezar a publicar. ¿Qué consejo les darías, especialmente si no tienen contactos?

R: Lo primero que les diría es que los contactos llegan con el tiempo, y eso si llegan. Que no tengan prisa por hacerlos porque no tardarán en darse cuenta de que no sirven para tanto como nos pensamos. Un consejo que les daría es que lean mucho. Es muy genérico, lo sé, pero todos los grandes escritores empiezan por ser grandes lectores. Que nutran su ilusión y su imaginación con tantos libros como puedan.

Y un último consejo relacionado con el anterior es que busquen en sí mismos qué mensaje quieren darle al mundo. Escribir no va sobre ver qué tema está de moda, sino de encontrar tu propia voz. Tu propio mensaje que aportarle al mundo. Todos lo tenemos, pero hay que buscarlo. Y la mejor forma de buscarlo es leyendo y escribiendo tanto como podamos.

P: El éxito digital a veces se mira con escepticismo desde ciertos círculos literarios. ¿Te has sentido juzgada por venir de Wattpad?

R: No sé si por Wattpad, por el género que escribo, por ser una chica joven, por escribir para otras personas jóvenes sobre temas de personas jóvenes… Sea por lo que sea, sí, claro que lo he notado. Si es que lo tengo todo para que me juzguen.

P: ¿Cómo es tu proceso para construir historias que conectan tan profundamente con tus lectores?

R: Todo se reduce a conectar contigo misma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres trasmitir con esta historia? ¿Por qué? Y, lo más importante: ¿qué te trasmite a ti?

La única manera que he tenido de conectar con mis personajes es viéndome reflejada en ellos, en sentir la historia como si fuera mía. Una vez te conviertes en tu propia lectora, es imposible que no conectes con alguien que haya pasado por una situación similar. Y me parece muy bonito que sean nuestras propias experiencias humanas las que consigan conectarnos con alguien que no conocemos, que quizá nunca hablará con nosotras, pero que ha decidido abrir uno de nuestros libros.

P: ¿Cómo te enfrentas al fandom tan masivo que tienes y que sigue cada paso que das?

R: No quiero restarle importancia, pero la verdad es que nunca lo he sentido como una presión o como algo que pueda influenciarme. Es decir, hay una parte de responsabilidad de la que soy consciente; algunas de las personas que me siguen son muy jóvenes. Intento tratar los temas más sensibles con objetividad y con la intención de que puedan entender el proceso de los protagonistas. Dicho de otra manera: siendo consciente de que quizá es la primera vez que se enfrentan a ellos.

En cuanto a lo que cobramos, hay unas cifras y porcentajes que representan lo mínimo que deberíamos recibir por ejemplar, pero luego cada editorial es un mundo y cada autor tiene sus preferencias

A parte de eso, que podríamos interpretar como presión, todo lo demás es positivo. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan fiel. Me hace sentir muy reafirmada, como si lo que hago tuviera un poquito más de sentido del que le doy yo sola. Y me hacen sentir acompañada, también. Cuando tienes un mal día y no recuerdas por qué empezaste con los libros, ahí están todas esas personitas para recordártelo.

P: ¿Cómo imaginas el futuro de la literatura juvenil en español? ¿Crees que el sector editorial está preparado para apostar más por voces jóvenes y diversas?

R: Ahora mismo no lo sé. Como en todos los géneros, la oferta varía según la demanda. El género juvenil está viviendo una de sus mejores etapas y siento que el mercado lo está notando. El lado bueno es que se la ha dado voz a muchos autores nuevos. El lado no tan bueno es que noto una gran saturación en los lectores. Hay muchísimos lanzamientos, muchísimas opciones. No soy una experta en el tema, pero no sé hasta qué punto es sostenible. Creo que llega un punto en el que puedes saturar al lector, hacer que estalle la burbujita. Quizá entonces tendremos que esperar otra oleada para que se le vuelva a dar voz a personas nuevas.

Pero esa es mi opinión como persona negativa que soy. Por ahora, como escritora disfruto del gran momento que estamos viviendo. Y también como lectora, porque tengo muchas ganas de ver el futuro de este género que tanto adoramos.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.