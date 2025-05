El 'Boss' publica un EP en directo que contiene las críticas a la administración republicana que enfurecieron a Trump

Bruce Springsteen abre el cofre del tesoro: así es su nueva caja con siete discos inéditos

Bruce Springsteen no reconoce en los EEUU de Donald Trump al país que ama y sobre el que ha escrito durante cinco décadas. Y está muy preocupado. Tanto que ha convertido su recién iniciada gira europea, bautizada como 'Land of Hope and Dreams Tour', en una cruzada contra las políticas del presidente republicano y su administración "corrupta, incompetente y traidora", provocando una furibunda reacción del mandatario. Pero el 'Boss' está dispuesto a entrar en el intercambio de golpes y ahora lanza un nuevo disco en directo que contiene todas las críticas que lanzó al magnate en su concierto de Manchester del pasado 14 de mayo. Capitán América contra Cráneo Rojo, pero en nuestro universo, no en el de Marvel.

En realidad la disputa viene de lejos. Springsteen lleva muchos años apoyando la causa demócrata. Amigo personal de Barack Obama, se involucró activamente en la campaña electoral de Kamala Harris y se posicionó abiertamente en contra de Trump, del que dijo que no conocía la historia de su país “ni lo que significa ser profundamente estadounidense”. No es de extrañar que ya en 2016 exigiera que en los mítines del magnate dejara de sonar su tema 'Born in the USA', todavía a día de hoy increíblemente malinterpretado.

El 'Boss' es un ferviente defensor de los valores ideales de la democracia estadounidense, según él, representados en la libertad, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el derecho a estar enamorado de quien se quiera. Conceptos que ahora ve en serio peligro y que no ha podido pasar por alto en el inicio de una gira que también le traerá a San Sebastián los días 21 y 24 de junio.

Quien conozca un poco al 'Boss' sabe que, a sus 75 años, no iba a quedarse de brazos cruzados ante las decisiones políticas que viene tomando Trump durante su mandato. Y eso quedó claro en el mismo arranque del primero de los conciertos en Manchester junto a la E Street Band, convertido, desde la confección de la lista de canciones hasta los numerosos discursos que lanzó al público, en toda una declaración de intenciones, apelando al "poder justiciero del arte, de la música, del rock and roll, en tiempos peligrosos".

La tierra de los sueños y la esperanza

"Hay una mierda muy rara, extraña y peligrosa ocurriendo ahora mismo", comenzaba uno de sus 'speeches', antes de acusar a la actual administración de coartar la libertad de expresión, de fustigar a la clase trabajadora estadounidense, de expulsar a residentes del país "sin el debido proceso", de ponerse del lado de dictadores, de "abandonar a los niños más pobres del mundo" o de revertir "leyes históricas para los derechos civiles".

Todas las diatribas que lanzó esa noche se recogen en el EP 'Land of Hope and Dreams', que puede escucharse en plataformas digitales y que también incluye la canción titular -que sirve de apertura a los nuevos conciertos-, además de 'Long Walk Home', 'My City of Ruins' y una versión de 'Chimes of Freedom', de Bob Dylan, con la que está cerrando los shows.

Todos ellos temas que describen ese "faro de la libertad" que, según Springsteen, ha sido siempre su país: "La América sobre la que os he cantado durante 50 años es real e, independientemente de sus defectos, es un gran país con un gran pueblo. Así que sobreviviremos a este momento".

La ira de Trump

La actitud de Springsteen enfureció notablemente a Trump, que al día siguiente reaccionaba diciendo que el cantante de New Jersey es un “sobrevalorado”, “más tonto que una piedra”, “imbécil prepotente” y “reseco como una pasa”, en un largo mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

“Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país”, añadía, lanzando además una oscura insinuación sobre lo que pasaría cuando el rockero termine su gira europea y regrese a EEUU.

Horas después iba un poco más allá y amenazaba con una "investigación a fondo" sobre personalidades como Springsteen o Beyoncé que apoyaron con sus actuaciones la campaña electoral de Harris en 2024. "¿Cuánto le pagó Kamala Harris a Bruce Springsteen por su mala actuación durante su campaña presidencial? ¿Y cuánto fue para Oprah (Winfrey)? ¿Y para Bono?", escribía en su red social, convirtiendo el asunto en algo cada vez más personal.

Nuestra ciudad en ruinas

A Springsteen no le han faltado los apoyos más o menos explícitos estos días. Pearl Jam se alineaban con el 'Boss' haciendo una versión acústica de 'My City of Ruins' en el concierto que ofrecieron en Pittsburgh el pasado 16 d mayo. Y Neil Young, que también denunció a Trump en 2015 por usar sin permiso su himno 'Rockin' in the Free World', compartía un incendiario mensaje en el que respaldaba la posición del de New Jersey: " Bruce y miles de músicos creen que estás arruinando a EEUU (...) No te tengo miedo. Deja de pensar en lo que dicen los rockeros. Piensa en salvar a EEUU del desastre que causaste. Taylor Swift tiene razón. Bruce también. ¡Despierta, Trump! ¿Recuerdas qué es la Casa Blanca?".

La publicación de este disco en directo de Springsteen, dando la máxima difusión a sus críticas explícitas al presidente y la deriva autoritaria de su política, es un golpe más en el toma y daca continuo entre el artista y el magnate, dos visiones contrapuestas no solo de lo que significa ser ciudadano americano, sino de entender la justicia y la vida en comunidad. Lo dicho, Capitán América vs Cráneo Rojo.