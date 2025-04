'Tracks II: The Lost Albums' contendrá siete álbumes grabados por el de New Jersey entre 1983 y 2018

La antología traza un recorrido alternativo por la trayectoria de Springsteen en los últimos 35 años

Una de las grandes leyendas en torno a Bruce Springsteen es que podía dejar fuera del álbum de turno algunas de las mejores canciones que tenía entre manos si sentía que no encajaban con el tono general que buscaba para ese disco en concreto. Durante décadas acumuló en el cajón decenas y decenas de temas por los que otros habrían matado. Mucho de ese material terminó viendo la luz en la antología 'Tracks' (1998) y en las ediciones Deluxe de sus discos clásicos. Pero aún quedaba mucho material inédito por desempolvar, como demuestra la recién anunciada caja 'Tracks II: The Lost Albums', una colección de siete discos grabados entre 1983 y 2018 con 82 canciones nunca antes publicadas. Un auténtico cofre del tesoro para las legiones de seguidores del 'Boss' que llegará a las tiendas el 27 de junio.

'The Lost Albums' se presenta como una especie de recorrido alternativo por la trayectoria de Springsteen en sus últimos 35 años. No se trata únicamente de temas perdidos que no encontraron acomodo, sino de álbumes completos pensados como tales, algunos incluso ya mezclados, pero que Springsteen terminó guardando bajo llave. “Llevo años escuchando esta música, tanto para mí como para mis amigos cercanos. Me alegra que finalmente tengan la oportunidad de escucharlos. Espero que los disfruten”, dice el músico en la nota de prensa.

Repasando el contenido de la caja

¿Y qué vamos a encontrar en esta gigantesca antología? Pues siete discos, cada uno con su propio diseño y notas del ensayista Erik Flannigan, un libreto encuadernado en tela de 100 páginas, fotos de archivo y una introducción del propio Bruce. El primero de los álbumes, 'L.A. Garage Sessions' 83', se nutre de una serie de sesiones caseras en las que el artista se encargó de tocar todos los instrumentos y que se registraron en Los Ángeles después de 'Nebraska' (1982) y antes de 'Born in the USA' (1984). Es material que ya ha circulado en multitud de bootlegs pero que ahora verá la luz oficialmente.

El segundo disco, 'Streets of Philadelphia Sessions', es una colección de temas registrados en las sesiones de las que salió la canción ganadora del Oscar para la película de Jonathan Demme, en las que el 'Boss' experimentó con loops y sonidos inspirados en el hip hop. 'Somewhere North of Nashville', el tercer disco, se registró en mayo de 1995, justo después de su breve reunión con la E Street Band para el disco 'Greatest Hits', y tiene un claro aroma country definido por el sonido de la pedal steel.

El cuarto disco, 'Inyo', surgió mientras el rockero de New Jersey giraba en solitario presentando 'The Ghost of Tom Joad' en 1996 y 1997 y abunda en las historias fronterizas que tanto le obsesionaban en aquella época. Las canciones de 'Faithless' se grabaron entre 2005 y 2006 para una película que nunca se llegó a hacer.

'Twilight Hours' es descrito como un álbum orquestal con influencias del 'noir' de los 50 que compuso a la par que 'Western Stars', del que se podría considerar como disco gemelo. Y 'Perfect World' aglutina un conjunto de temas que escribió junto a Joe Grushecky a finales de los 90 y principios de los 2000 con un filo más rock.

Una amplia variedad de direcciones

Todos ellos son álbumes con conceptos sonoros muy distintos, pero tienen en común que fueron grabados por Springsteen en estudios caseros, una tradición que comenzó en 1982 con 'Nebraska'. Es decir, no es material registrado con la E Street Band, salvo alguna excepción. "La posibilidad de grabar en casa cuando quería me permitió explorar una amplia variedad de direcciones musicales diferentes”, explica el músico.

Gran parte del material de 'Tracks II' proviene de los 90, una época que hasta ahora creíamos muy poco fecunda para el de New Jersey, pues en esa década solo publicó los álbumes 'Human Touch' y 'Lucy Town' en 1992, y 'The Ghost of Tom Joad' en el 95, pero que ahora sabemos que fue mucho más productiva de lo que parecía.

La idea de lanzar una nueva caja recopilatoria con material inédito empezó a gestarse en la pandemia, cuando Springsteen se vio obligado a dejar las giras y tuvo más tiempo para revisar sus archivos y desempolvar todos estos discos. "Por una razón u otra, sentí que faltaba algo en algunos de ellos, o simplemente no estaban completos en ese momento", explica el artista, que este mismo jueves ha lanzado un pequeño anticipo de lo que espera en junio, el tema 'Rain in the river'. Los acólitos tenemos tarea.

Esta es la lista completa de canciones de 'Tracks II: The Lost Albums':

LA Garage Sessions ’83

Follow That Dream

Don’t Back Down On Our Love

Little Girl Like You

Johnny Bye Bye

Sugarland

Seven Tears

Fugitive’s Dream

Black Mountain Ballad

Jim Deer

County Fair

My Hometown

One Love

Don’t Back Down

Richfield Whistle

The Klansman

Unsatisfied Heart

Shut Out The Light

Fugitive’s Dream (Ballad)

Streets of Philadelphia Sessions

Blind Spot

Maybe I Don’t Know You

Something In The Well

Waiting On The End Of The World

The Little Things

We Fell Down

One Beautiful Morning

Between Heaven and Earth

Secret Garden

The Farewell Party

Faithless

The Desert (Instrumental)

Where You Goin’, Where You From

Faithless

All God’s Children

A Prayer By The River (Instrumental)

God Sent You

Goin’ To California

The Western Sea (Instrumental)

My Master’s Hand

Let Me Ride

My Master’s Hand (Theme)

Somewhere North of Nashville

Repo Man

Tiger Rose

Poor Side of Town

Delivery Man

Under A Big Sky

Detail Man

Silver Mountain

Janey Don’t You Lose Heart

You’re Gonna Miss Me When I’m Gone

Stand On It

Blue Highway

Somewhere North of Nashville

Inyo

Inyo

Indian Town

Adelita

The Aztec Dance

The Lost Charro

Our Lady of Monroe

El Jardinero (Upon the Death of Ramona)

One False Move

Ciudad Juarez

When I Build My Beautiful House

Twilight Hours

Sunday Love

Late in the Evening

Two of Us

Lonely Town

September Kisses

Twilight Hours

I’ll Stand By You

High Sierra

Sunliner

Another You

Dinner at Eight

Follow The Sun

Perfect World

I’m Not Sleeping

Idiot’s Delight

Another Thin Line

The Great Depression

Blind Man

Rain In The River

If I Could Only Be Your Lover

Cutting Knife

You Lifted Me Up