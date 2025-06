Valerie Mahaffey era conocida por sus papeles en ‘Mujeres desesperadas’, ‘Doctor en Alaska’ o ‘Criadas y malvadas’

"El cáncer es horrible. Te buscaré en todos los momentos divertidos de la vida", ha expresado su hija

Compartir







La actriz Valerie Mahaffey, conocida por sus papeles en ‘Mujeres desesperadas’, ‘Doctor en Alaska’ o ‘Criadas y malvadas’, entre otros muchos, ha muerto a los 71 años como consecuencia de un cáncer.

La trágica noticia ha sido confirmada por su publicista Jillian Roscoe, según publica el diario Daily Mail. Este ha especificado que la intérprete falleció el viernes.

PUEDE INTERESARTE La caída de Ed Sheeran en pleno directo durante su concierto en el estadio Metropolitano de Madrid

Su esposo, Joseph Kell, ha expresado su dolor por el fallecimiento de Valerie Mahaffey en declaraciones a Variety: “He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañables. La extrañaremos”.

También su hija, Alice Richard, ha querido dedicarle unas palabras en su cuenta de Instagram. "No tengo palabras para expresarlo ahora mismo. El cáncer es horrible. Te buscaré en todos los momentos divertidos de la vida. Sé que es ahí donde estarás. Sé que nos volveremos a ver algún día. Te quiero infinito”, ha escrito.

PUEDE INTERESARTE Taylor Swift consigue recuperar los derechos de sus primeros seis discos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una prolífica trayectoria

Valerie Mahaffey, nacida en Indonesia, adquirió mucha popularidad gracias a sus numerosos papeles en varias series norteamericanas.

La intérprete trabajó en ‘Perry Mason’, ‘Cheers’, ‘Mira quién habla’, ‘Seinfield’, ‘La ley de Los Angeles’, ‘Ally Mac Beal’, ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, ‘Ley y Orden’, ‘Frasier’, ‘CSI’, ‘Boston legal’, ‘Glee’, ‘The man in the high castle’, ‘Big sky’, ‘El joven Sheldon’, ‘United States of Tara’, ‘Urgencias’, ‘Criadas y malvadas’, ‘Mujeres desesperadas’ y especialmente, ‘Doctor en Alaska’. Precisamente, su papel de Eve en ‘Doctor en Alaska’, le valió un premio Emmy a la mejor actriz de reparto.

Además de su trabajo en distintas series, la actriz actuó en seis obras de Broadway, entre ellas, ‘Drácula’. Por sus interpretaciones en ‘Top Girls’ y ‘Talking Heads’ recibió dos premios Obie.