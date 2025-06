Redacción Uppers 13 JUN 2025 - 11:02h.

La Real Casa de Correos cumple 40 años como sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y no hay mejor plan que celebrarlo con los grandes éxitos de los años 80 y principios de los 90 en un gran concierto gratuito. Bajo el nombre de 'En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya', este viernes 13 de junio se reúnen en la Puerta del Sol, a partir de las 20:00 horas, más de un decena de artistas y bandas que marcaron una época junto a nuevos talentos del panorama musical actual.

El escenario, instalado junto al kilómetro 0, acogerá las actuaciones de algunos nombres míticos de la música patria. Así, Jeanette, la eterna rebelde, desgranará con su inconfundible tono melancólico y delicado los hits que han enamorado a varias generaciones como 'Por qué te vas', 'Soy rebelde' o 'Frente a frente'.

Sole Giménez, que este año está presentando junto a Juan Valderrama el espectáculo 'Algo contigo' dedicado a los grandes boleros, también estará presente en la Puerta del Sol para recrear algunos de los clásicos de Presuntos Implicados, como 'Alma de Blues' o 'Cómo hemos cambiado'.

El mejor pop de los 80 en Sol

El espíritu más humorístico de la última ola de la Movida estará representado por Un Pingüino en mi ascensor, que se presenta en formato dúo con José Luis Moro y Mario Gil. Temas que nos divirtieron tanto a finales de los 80 como 'Espiando a mi vecina' o 'Atrapados en el ascensor' insuflarán su espíritu juguetón a la Puerta del Sol.

Teo Cardalda, pieza clave del pop de los 80, como parte de Golpes Bajos y de Cómplices, rememorará clásicos propios como 'No mires a los ojos de la gente' y 'Es por ti' y ajenos de gente como Antonio Vega.

Veteranos y nuevos talentos

Por el escenario desfilarán otros grandes veteranos como Mercedes Ferrer, referente absoluto del rock femenino en este país, o Josemi Carmona, figura clave del flamenco contemporáneo con Ketama y La Barbería del Sur. Y no podía faltar la voz del mítico tema que inspira el nombre del evento, 'Aquí no hay playa', himno oficioso de los bares del Madrid de la época: Bernardo Vázquez, cantante de The Refrescos.

Junto a estos nombres emblemáticos convivirán propuestas más actuales como Alice Wonder, Conchita, Paul Alone, Ede o Chloé Bird, entre otros. En concierto contará con músicos de apoyo de largo recorrido como Tino di Geraldo, percusionista con una trayectoria ligada a figuras como Antonio Vega, Sabina o Estopa. Tras las intervenciones individuales, todos los artistas se unirán en una gran actuación grupal final que pondrá el broche final a una noche de nostalgia y fiesta para todos los públicos.