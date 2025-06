Carmen Sánchez es una trapecista jubilada de 102 años que protagoniza un segundo documental sobre su vida que trata de las despedidas

La historia de Carmen Sánchez es digna de ver, una mujer trapecista que en un par de meses cumplirá 103 años y que sigue mostrando una vitalidad y una energía maravillosa. Se quedó ciega a los 67 años, y hoy se estrena su documental, una película que su director ha rodado durante siete años.

La gimnasia matutina no la perdona desde hace un siglo. Aunque ahora, confiesa, hay días en los que se cansa un poco: “Ahora me he cansado un poco”, dice con humor.

Una segunda parte de la vida de Carmen

Carmen se quedó ciega cuando su entonces marido, el payaso Rudi Llata, la envenenó accidentalmente. A pesar de ello, nunca perdió su espíritu.

El director David Moncasi ya le dedicó una película, pero con una protagonista así, ha decidido hacer una segunda parte. En 'Muñequita Linda' cuenta cómo Carmen, a sus 80 años, se volvió a enamorar de Joaquín.

Tras dos décadas de luna de miel, Carmen ha tenido que despedirse de su inseparable compañero. “La vida es triste”, asegura.

Pero eso no le impide seguir disfrutando de cada momento de felicidad. Lo suyo ha sido siempre la flexibilidad y, también, la coquetería. Porque si llega el final, seguramente, la pille bailando.