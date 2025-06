Nathy Peluso, Natalia Lacunza, Dorian o Sidonie, grandes protagonistas de la primera jornada del festival mallorquín

La artista argentina regala un concierto vibrante en un primer día con 17.000 asistentes

No todos los días cumples ocho años y menos en la manera en la que lo hace un Mallorca Live Festival, que ha ido adaptándose a los tiempos y sonidos, tomando personalidad a cada edición para convertirse en el mayor evento musical de las Islas Baleares. Tanto es así, que el crecimiento que le ha ido acompañando lo ha hecho también en concepto, sostenibilidad y espacio.

El festival con los años ha ido puliendo y manejado una propuesta tan diversa como atractiva, aunando grandes artistas que de otra manera rara vez hubiéramos podido ver en sus giras europeas en Palma. En esa tendencia a ofrecer una gran oferta musical le ha ido acompañando un sentido de la responsabilidad hacia su público, ese que ve en el recinto de Calvià un lugar en el que disfrutar de sus artistas con comodidad, poniendo la atención en sus aforos para ofrecer de verdad lo que ahora llamamos “experiencias".

Festival sostenible y nacional

Llama la atención que, en una isla tan turística e internacional, Mallorca Live Festival sea un reclamo nacional y, especialmente autóctono, porque en gran porcentaje su público es de aquí, siendo por tanto el gran evento musical del verano en Mallorca.

Si ya el año pasado tuvimos oportunidad de disfrutar de su variado cartel, tocaba repetir para traeros una crónica de lo que aquí sucede en una edición donde el sello de identidad vuelve a ser la variedad estilística y musical, enriqueciendo su valor y dando la oportunidad al público insular de llegar a ver por primera vez a algunos artistas y descubrir a otros tantos quizás no tan conocidos, pero difícilmente accesibles de otra manera en la isla.

Una primera jornada en la que la gran estrella era Nathy Peluso, ese ciclón escénico y ecléctico que rompe barreras, que suena a fuerza, empoderamiento y estilo, para arrasar sobre el escenario, dejar mandíbulas desencajadas y hacer que te abras a cualquier barrera musical ante algo que es innegable: el talento.

Peluso es sobre el escenario un derroche musical poco comparable, tiene un repertorio que ella maneja a su gusto y semejanza, donde suenan temas de indudable magia como 'Business woman', 'Legendario' o 'Disparos', una disparidad musical que controla de manera endiablada. Tan pronto nos muestra un 'Delito' como nos pone a bailar con 'Ateo', ese clásico ya con C. Tangana.

Hay 'Envidia' sobre lo que vemos, se presta 'Mafiosa' cuando quiere y 'Erótika' a la par que 'Real'. Sensualidad, fuerza y su juego musical definen lo que vemos sobre el escenario. Es capaz de hacernos bailar a la par que mostrar un juego musical que desde sus 'Ideas radicales' a la 'Emergencia' o 'Salvaje' supone todo un viaje por el soul, jazz, rap o la salsa, manejado todos ellos con la misma maestría.

Un directo de esos que atrapan, tanto que llama la atención ver a gente cerca del escenario mirando la pantalla, quizás por eso de captar aun mayor esencia del derroche de la Peluso, esa mujer de intensidad abrumadora que de pronto suena cercana al bolero o al pop latino con el mismo tino, para plegarse a la nostalgia en ese final llamado 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sexto reinventada en esencia para dejar las espadas del baile en alto, donde bailarines, banda y ventiladores hacen el resto para acompañar su lenguaje corporal tan físico como inteligente.

Natalia Lacunza, amor y desamor vibrante

De entre medias en una jornada dominada en su noche por el ciclón argentino criado en España, disfrutábamos de una Natalia Lacunza que trata el amor y el desamor con la brillantez habitual. Hora dorada para un escenario principal lleno de profundidad sonora, la montaña rusa de emociones de Lacunza es digna de degustar. Es pura melancolía gustosa, una artista que te lleva del baile a una profundidad en la que bucear en canciones como 'Todo lamento' y 'Mi sitio' con ese tono único vocal para cantar a las vicisitudes del amor y lo contrario, mientras buscamos nuestro sitio en esa batalla sentimental.

Hay 'Cartas de amor' y algo que 'Nunca llega'. Es otra artista que juega con una puesta en escena limpia, con los ventiladores haciendo volar una melena que es sinónimo de libertad musical, donde no hace falta más para enganchar.

No son muchas las artistas que disponen de esa virtud musical que es la de acercarse al oyente con una verdad musical tan melancólica y melosa, 'Tiempo atrás', que nos sumerge en su particular mar sonoro de intensidad en la que casi tocamos dichas emociones, y lo hace todo con un repertorio que se mueve entre sintes, bases y un pop libre y urbano de calidad.

Sidonie y Dorian se estrenan en Mallorca Live

En una jornada para el juego de estilos, a Sidonie les tocaba jugar en casa, curiosamente por primera vez en el festival haciéndolo con ritmo catalán para ofrecer algunos temas de su próximo disco. El escenario Es Jardí y la luna de fondo sirven para que Marc y compañía regalen su siempre buen hacer, desparpajo y tablas con el indie por bandera. 'Fascinado', 'Abba' o 'Incendio' son temas con los que nadie puede mirar hacia otro lado, la banda siempre suena bien y contagian con su alegría escénica, esa misma que lleva a que Marc cante elevado a hombros por uno de su equipo entre el público para gritar 'Un día de mierda' en un día especial para ellos.

Son sintonía y divertimento, invitando a todos a un 'Verano del amor', dibujando canciones en catalán como 'Et puc odiar molt més' o mostrarse nostálgicos con un medley en el mostrar un clásico de The Cure como 'Just like a heaven'.

Sidonie es siempre un reclamo tan fácil como efectivo, lo mismo que en su fórmula lo es Dorian, esa banda que sigue creando grandes discos de la talla de su último 'Futuros imposibles', lanzado en 2024. Marc, Belly y el resto de los componentes siguen funcionando juntos como un tiro, seguramente con la escenografía más espectacular de la jornada, muy sintética y visual para acompañar clásicos como 'Verte amanecer' o 'Los amigos que perdí' intercalados con canciones recientes como 'A cámara lenta', una de las mejores baladas que nos han ofrecido los catalanes.

Hay humildad, verdad y dulzura junto a ritmos bailables en una cierta oscuridad en la música de Dorian, todo liderado por un Marc Gili que sigue siendo uno de los grandes frontman de la escena.

Una música con alma para llevarnos 'A cualquier otra parte' y meternos de lleno en 'La tormenta de arena' que deseamos nunca acabe, ante un público entregado a su "inclemencia musical" siempre.

Y en esa recta final nocturna, de fondo dejábamos atrás a Antònia Font, una banda clave en la historia balear, con su público entregado para vivir temas míticos como 'Islas Baleares', dejando claras las circunstancias o 'Calgary 88', despidiendo desde aquí la jornada.

Un primer día liderado por un torbellino llamado Nathy Peluso para una inauguración calurosa de un Mallorca Live Festival con dos jornadas mediante para seguir disfrutando de la música, pero de la isla también.