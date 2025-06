'Deliver Me From Nohwere' se centrará en uno de los momentos más introspectivos de la carrera del rockero

Bruce Springsteen, entre la euforia de los conciertos y la lucha contra la depresión

Compartir







El primer trailer de 'Deliver Me From Nowhere', el biopic de Bruce Springsteen protagonizado por Jeremy Allen White que se estrenará el próximo otoño, nos confirma lo que ya sabíamos. Que lejos de intentar trazar un amplio arco de la vida del rockero de New Jersey, la película se va a centrar en un momento muy concreto e introspectivo de su carrera, entre 1981 y 1982, justo antes de su ascenso al megaestrellato con 'Born in the USA' (1984). Springsteen tratando de encontrarse a sí mismo antes de dar su gran salto.

PUEDE INTERESARTE Springsteen vs Trump: sigue el enfrentamiento y ahora con disco nuevo

El punto focal está puesto en la grabación del espartano y sombrío 'Nebraska', registrado en su habitación en un sencillo cuatro pistas sin la compañía de la E Street Band. El 'Boss' venía del éxito de 'The River' y su consiguiente gira y sentía una sensación de vacío, cargaba con una tristeza sin causa clara que no conseguía entender. Aunque entonces aún no fue diagnosticado formalmente, ya entonces batallaba con los demonios de la depresión.

Gente común al borde del colapso

Se retiró a su rancho en Colts Neck, Nueva Jersey, donde se volcó en la lectura de libros de Flannery O'Connor, Raymond Carver o Jim Thompson y vio películas como 'Las uvas de la ira', 'Malas tierras' o 'Taxi Driver' en busca de inspiración para su siguiente disco. Se empapó de esa visión gótica y desesperanzada del EEUU más profundo y de historias minimalistas sobre gente común al borde del colapso.

PUEDE INTERESARTE Bruce Springsteen abre el cofre del tesoro: así es su nueva caja con siete discos inéditos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Musicalmente buceó en sonidos m ás crudos y desnudos. En esta época escuchó mucho a Woody Guthrie, Hank Williams o Johnny Cash, cuyo influyo se filtraría en la economía expresiva de sus nuevas canciones, escritas casi todas desde la perspectiva trágica de perdedores y marginados, antihéroes rotos que no esconden ni justifican sus pecados.

Su obra más íntima y menos comercial

Temas como 'State Trooper', 'Johnny 99' o 'Highway Patrolman' eran también un reflejo de su estado mental en aquella época, proyecciones de su convulso mundo interior disfrazados de relatos negros de corte criminal. Bruce probó a grabarlas con la banda, pero sentía que no funcionaban igual con los arreglos eléctricos y decidió publicarlas en su forma original, solo con guitarra acústica y armónica, para espanto de la discográfica, que demandaba un pelotazo comercial que diese continuidad a lo conseguido con 'The River'.

Con el apoyo de su manager, Jon Landau, Springsteen se salió con la suya y 'Nebraska' vio la luz en su forma más íntima y anticomercial. Pero el 'Boss' paralelamente también iba trabajando en otro grupo de canciones con más gancho rockero que terminarían configurando 'Born in the USA' , ese sí, el disco que esperaban los mandamases de la industria. De alguna forma era como si Springsteen tuviera que sacarse de encima un peso profundo que llevaba incrustado muy dentro antes de sentirse preparado para convertirse en el fenómeno de masas que estaba destinado a ser.