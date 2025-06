Claudia Barraso 19 JUN 2025 - 18:15h.

Karol G saca nuevo disco, 'Tropicoqueta', un proyecto que empezó en 2023 y con el que la cantante vuelve a sus orígenes

Karol G lanza su nueva canción 'Latina Foreva', una reivindicación a las mujeres latinas con la que inicia su 'nueva era'

Compartir







Karol G lo vuelve a hacer. La gran diva del reggaetón saca un nuevo disco ‘Tropicoqueta’. Con este curioso nombre, la colombiana ha creado un repertorio de 20 canciones que verán la luz el viernes 20 de junio. No solo las redes se han vuelto locas al conocer la noticia, sino que Karol G es tendencia en todo Internet.

Después del gran éxito que tuvo por todo el mundo con su último álbum ‘Mañana será bonito’, este nuevo proyecto espera alcanzar nuevas metas. Pero, ¿hasta donde quiere llegar Karol G? Eso mismo fue lo que se preguntaba ella tras su gira por todo el mundo llenando estadios como lo hizo aquí en Madrid. Llegó a llenar cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu, siendo la primera cantante en lograr tales cifras.

PUEDE INTERESARTE El problema de salud de Karol G que afecta a su peso y por el que recibe tratamiento diario

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? … que viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa…”, decía en el post de Instagram donde presentaba su disco.

Karol G recuerda sus orígenes en 'Tropicroqueta'

Aunque la gran estrella latina haya triunfado por todo el mundo, la colombiana de 34 años no puede no recordar sus orígenes, la gente que le acompañó en sus comienzos y su propia familia: “Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un proyecto que comienza antes de su espectacular triunfo que tuvo el año pasado, convirtiéndose en la artista del verano: "Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité… El verano empieza con nosotros, así como el año pasado”.