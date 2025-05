Karol G se ha abierto en canal sobre su vida personal como nunca antes lo había hecho

La popular artista colombiana se sincera sobre su pasado, sus relaciones de pareja y sobre su historia con la música

La intérprete de 'Mañana será bonito' ha revelado uno de los episodios más duros que vivió hace años

Este 8 de mayo, la reconocida artista colombiana Karol G está de estreno. La popular cantante se ha abierto en canal como nunca antes lo había hecho para mostrar no solo los altibajos de su meteórica carrera, sino también para desvelar al mundo entero su vida más allá de la música.

Bajo el título 'Karol G: Mañana será bonito', Carolina Giraldo -su nombre real- lanza este jueves su documental de la mano de Netflix. Una producción que llega tras una de las etapas más exitosas de su vida profesional, marcada por su último disco, una gira mundial por estadios completamente 'sold out' y una avalancha de premios y reconocimientos internacionales.

Durante casi dos horas, la 'Bichota' deja ver su faceta más personal a través de imágenes íntimas, entrevistas, momentos inéditos tras bastidores y confesiones nunca antes reveladas. Es la primera vez que la artista paisa se sincera de manera tan abierta sobre sus vivencias más personales, rompiendo el silencio sobre episodios que marcaron su vida mucho antes de llegar a la cúspide de la fama.

Entre ellos, Karol G ha revelado uno de los peores momentos que le tocó vivir como artista emergente y que provocó su parón en la música: los malos tratos que sufrió por parte de su exmánager, tal y como confiesa. Una historia que llevaba años arrastrando en silencio.

La colombiana ha revelado entre lágrimas uno de los momentos más oscuros de su adolescencia: cuando a los 16 años sufrió malos tratos y una situación de abuso por parte de su entonces representante. Según cuenta la artista, el hombre, del que no ha revelado su nombre y que en ese momento tenía más de 40 años, aprovechó su posición de poder y cercanía para cruzar límites.

Relata que, al acercarse su cumpleaños y estando sus padres ausentes, el mánager le organizó una fiesta. Fue entonces cuando, en medio de lo que debía ser una celebración, el representante le confesó que "estaba empezando a enamorarse" de ella. "Me dijo que estaba sintiendo algo por mí, que se estaba enamorando. Yo tenía 16 años y estoy segura de que él tenía 45 o 50 años", desvela.

Frente al desconcierto y miedo de la adolescente, el hombre le dejó claro que si no quería tener nada con él, "lo de la música no iba a funcionar". "A mí se me rompió el corazón porque yo estaba súper ilusionada, y me estaba poniendo en la situación de que toda mi ilusión y mi sueño me la estaba condicionando", cuenta.

Atrapada en una encrucijada emocional, sin saber cómo manejar la situación y con temor a hablar con sus padres, Karol decidió abandonar la música. No se atrevió a contarles lo ocurrido y simplemente les dijo que ya no quería seguir en ese camino.

"Lastimosamente, en las grandes industrias, las mujeres tienen que soportar cosas horribles, y no para poder llegar, porque yo te aseguro que ninguna mujer ni persona que se respete va a consentir un maltrato solo por conseguir algo que quiere. Imagínate cuántas niñas y mujeres se pueden sentir identificadas con esto", narra.

Su padre, que había sido su mayor apoyo y compañero en su carrera, se sintió desconcertado y dolido. Como él tampoco entendía la decisión ni conocía el trasfondo, dejaron de hablar durante varios meses. "Nunca me atreví a decirle nada a mis papás, solamente les dije que no quería seguir en la música. Eso para mi papá fue muy doloroso, se sentía decepcionado, dejamos de hablar completamente por meses", declara.

La ruptura temporal con su padre la afectó profundamente. Para tomar distancia y rehacer su vida, Karol G se mudó a Nueva York, donde vivió con una tía y se dedicó a estudiar inglés y administración de empresas. En el documental, confiesa que nunca antes había hablado del tema. "Por más que uno quisiera explicar lo difícil que fue, no me alcanzaría el tiempo ni sería capaz de hablar sobre muchas cosas que me gustaría, porque nunca como persona me permití recordarlo ni hablar de ello", dice entre lágrimas.

La cantante de 'Mientras me curo del cora' señala que, ya en Estados Unidos, "tuve un tratamiento de ocho meses con un psiquiatra". "Yo lloraba y lloraba, y me despertaba y solo quería dormir y llorar. Ya me habían quitado el sueño y decepcionado de la música".

Tiempo después, decidió darle una nueva oportunidad a su sueño. "Llamé a mi papá y le dije que quería volver. Él enloqueció y me dijo que haría lo que fuera. Mis padres hicieron muchos esfuerzos económicos para terminar el contrato con ese mánager, y los dejó endeudados por años, pero me dieron ese comienzo que necesitaba".

Ahora, más de 15 años después, cada vez que vuelve a Nueva York siente "que me lleva de vuelta a eso y me trae muchos recuerdos que pensé que ya había dejado atrás".

Si algo ha demostrado es que se ha consolidado como una de las figuras y mujeres más importantes del género urbano a nivel mundial. También muestra la valentía de una mujer que, a pesar del dolor, ha sabido transformar sus heridas en fuerza.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.