En el caso de la artista, ha experimentado inflamación y dificultad para controlar su peso, a pesar de seguir dietas y rutinas de ejercicio estrictas. "Hay días que me levanto bien flaca y otros súper inflada, y no lo puedo controlar ", cuenta. Unos cambios físicos que han sido criticados en las redes sociales, donde ha recibido miles de comentarios negativos sobre su apariencia física.

Para manejar su salud, Karol G ha adoptado cambios en su estilo de vida para conseguir adelgazar. De hecho, en el mismo documental, la propia cantante rompe en llanto al hablar sobre todo el peso que ha perdido. "Yo ya estoy súper flaca, ya no me veo bien, nunca veo bien nada, siento que me dejé adelgazar demasiado y ahora quiero comer todo el tiempo, y siento que nada es el punto, que nada está bien para mí", confiesa envuelta en lágrimas.