Bruce Springsteen, sobre no trasladar tus traumas a los hijos: "Deja que sus pecados sean solo suyos"

El 'Boss', que actúa en San Sebastián este 21 y 24 de junio, habló en el podcast de Michelle Obama sobre los desafíos de la paternidad

Bruce Springsteen, una vida huyendo de la sombra del padre: "Cuando él me miraba no veía lo que quería ver"

Hubo un tiempo en el que Bruce Springsteen solo se sentía realmente vivo sobre un escenario. Fuera de él se veía como pez fuera del agua, a no ser que estuviera componiendo. Simplemente contaba las horas que faltan para el siguiente concierto. Afortunadamente el 'Boss' aprendió a disfrutar de otras maravillas que podía ofrecer la vida, como por ejemplo ser padre. Un trabajo difícil que, en gran parte, consiste en no repetir los errores que viste cometer al tuyo.

El rockero de New Jersey, que pasa estos días en San Sebastián para dar dos conciertos como parte de su 'Land of Hope and Dreams Tour', ha hablado recientemente en el podcast de su buena amiga Michelle Obama sobre los desafíos de la paternidad, sobre todo para alguien como él, muy dado en otro tiempo a obsesionarse con el trabajo y no estar disponible emocionalmente para los suyos.

En el nombre del padre

Springsteen, de 75 años, tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Patti Scialfa: Evan James, Jessica y Samuel Ryan. Y su mayor recompensa es haberlos visto crecer sin la carga de toda la toxicidad con la que él tuvo que lidiar de joven. "Cuando mi padre se fijaba en mí, no veía lo que quería ver", se lamentaba el 'Boss' en su libro de memorias 'Born to run'. El silencio estruendoso de Douglas Springsteen fue algo que le atormentó no solo de niño, sino durante casi gran parte de su vida adulta, empujándole e a volcar su frustración en canciones como 'Adam Raised a Cain' o 'Independence Day'.

Solo al final de su vida, cuando le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y recibió tratamiento, Bruce pudo reconectar con su padre. De ahí su obsesión por hacerlo mejor que Doug, por no traspasar a sus propios hijos sus traumas y heridas emocionales. "Mi objetivo ha sido trabajar en mi propia sanación para que ellos no tengan que hacerlo. Dejar que sus pecados sean solo suyos. Que cometan sus propios errores para que no tengan que repetir los míos", se confesaba ante la ex primera dama, parafraseando una de sus propias canciones, 'Long Time Coming'.

Lejos de la fama

En diversas entrevistas a lo largo de los años, Springsteen ha manifestado su preocupación por la clase de padre que sería para sus hijos y cómo podría afectar a estos la vida de una 'estrella del rock'. En una entrevista en 'People' en 2024, el autor de 'Born in the USA' subrayaba que procuraron criar a sus hijos "a cierta distancia" de su trabajo y su fama. “De pequeños, si me oían en la radio, decían: '¡Bruce Springsteen!'. Era su forma de separar a su padre de este personaje abstracto que también parecía formar parte de sus vidas”, contaba.

“Vinieron a los conciertos un par de veces antes de regresar a sus habitaciones a jugar con videojuegos, y no sabían mucho más del tema", añadía. Los tres encontraron su propio camino en la vida. Evan se dedica a la música con un perfil mucho más bajo que el de su padre, Jessica es jinete profesional y medallista olímpica, y Samuel es bombero. Este último 2022 le dio a Bruce su primera nieta, Lily Harper. Ser abuelo es otro trabajo que seguro que el 'Boss' desempeñará de la mejor manera.