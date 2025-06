Hablamos con el periodista, que acaba de publicar ‘Cien libros, una vida’, en el que recorre las lecturas determinantes de su aventura vital

Le preguntamos por sus libros favoritos, aquellos que no le gustasen en un principio pero luego sí, otros ideales para un divorcio o para estar enamorándote: en fin, toma nota

Si hubiera que salvar un solo libro de una biblioteca en llamas, muchos elegirían grandes obras maestras, clásicos intocables, aquellos que figuran siempre en los cánones literarios más exigentes. Y que, quizá, no siempre se han leído tanto como se afirma. Antonio Martínez Asensio, periodista cultural, director del programa 'Un libro, una hora' y líder de la 'Biblioteca de Hoy por Hoy', ambos en la Cadena SER, se ha lanzado a escribir sin embargo ‘Cien libros, una vida’ (Aguilar) para dar buena cuenta de que sus elecciones no tienen que ver con lo que siempre se dice, sino con la conexión íntima e irrepetible con un libro. Él rescataría de la quema "aquel ejemplar dedicado de ‘Mentira’, novela de Enrique de Hériz", que tanto bien le hizo en un momento delicado de su vida. ¿No es ese precisamente el milagro de la literatura?

¿Por qué nos da placer leer?

Porque nos habla de nuestros sentimientos más profundos, deseos más secretos, pulsiones, de nuestras filias y nuestras fobias, nos descubre cosas de nosotros mismos que no sabíamos. Todo esto lo cuenta maravillosamente Alessandro Baricco en “Mr. Gwyn”. No hay nada que me guste más que me cuenten una bella historia.

¿Cuál fue el primer libro que te hizo sentir algo tan fuerte como para recordarlo todavía hoy?

Seguramente es “Cien años de soledad”, que lo leí muy muy muy joven, insultantemente joven y no entendí nada, pero me hizo pensar que aquello era maravilloso. Pero el primer libro que yo leí y que me hizo lector fue “El conde de Montecristo”.

¿Qué libro has releído más veces, y qué cambia con cada lectura?

También “Cien años de soledad”, en diferentes momentos de mi vida. Cada lectura he encontrado cosas distintas y me ha dicho cosas distintas. Como curiosidad diré que en la última lectura me han caído fatal todos los Buendía.

¿Cómo crees que funciona esa evolución?

Hay que buscar el adecuado en cada momento de tu vida. Yo, por ejemplo, leí ”El corazón de las tinieblas” con 18 años y no entendí absolutamente nada de lo que me estaba contando Conrad y, sin embargo, con 55 años fue una de las lecturas más luminosas de mi vida, fue una cosa extraordinaria que me descubrió muchísimas cosas.

¿Hay algún ‘clásico’ que no te convenciera nada pero con el tiempo acabases rendido a él?

“Cumbres Borrascosas” me pareció un horror cuando lo leí por primera vez, pero me empeñé y me terminó gustando mucho, la verdad.

¿Cuál es ese libro que te hubiera gustado haber leído para poder descubrirlo con cincuenta y tantos?

Yo creo que hay muchos libros que habría que leer en la madurez. Uno de ellos es “El amante de Lady Chaterley”, que es una maravilla pero que no hay que leerlo desde la perspectiva juvenil o erótica, sino en la madurez, con todo lo que ya sabes de la vida, y entonces es más fácil entenderlo.

Tres autores te hubiera gustado cenar y una pregunta a cada uno.

Cervantes, Lorca y Saramago. Por separado. Y en ningún caso para preguntarles algo, sino para escucharles. En el caso de Cervantes porque estoy convencido de que era un personaje apasionante al que admiro y me encantaría que contara su vida, o más bien su forma de ver la vida. Con Lorca me gustaría cenar para poder disfrutar de esa creatividad arrasadora y ese talento. Con Saramago me gustaría cenar solo por el placer de compartir mesa con él, para hablar de la vida, de literatura.

Una anécdota que hayas descubierto al escribir este libro de libro y que antes no conocías.

Que Antonio Muñoz Molina es un gran admirador de Julio Verne y del capitán Nemo y que para el narrador de “Beatus ille”, la novela suya que yo he incluido en “Cien libros, una vida”, se basó en él. Me pareció maravilloso.

¿Recuerdas algún libro que hayas leído por obligación y que has terminado amando?

“La Celestina”, que me horrorizó cuando me lo hicieron leer en el colegio y, sin embargo, con el tiempo, he acabado absolutamente rendido a un libro tan divertido, tan extraordinario y tan apasionante.

¿El libro que más te ha hecho reír?

“Sin noticias de Gurb”, de Eduardo Mendoza.

¿Y el que más te ha hecho llorar?

“El corazón helado”, de Almudena Grandes. Recuerdo tener que parar de leer por estar llorando desconsoladamente, varias veces.

En tu programa de radio de los viernes en Hoy por Hoy sueles abordar libros más recientes: ¿Cuáles son los tres libros que más te han sorprendido últimamente?

“Presentes”, de Paco Cerdá; “Que tenga una casa”, de Florencia del Campo” y “Pipas”, de Esther L. Calderón.

Un libro para leer en un divorcio

“Ataduras”, de Domenico Starnone, que es la cara B de “Los días del abandono”, de Elena Ferrante, y es un libro que cuenta precisamente como dos personas no se divorcian, conviven durante toda la vida y terminan machacándose, destruyéndose, siendo los seres más infelices del mundo, precisamente por haberse empeñado en seguir juntos. Otro es “Libertad”, de Jonathan Franzen.

Un libro para leer cuando estás enamorándote

“Los días perfectos”, de Jacobo Bergareche.

¿Has tenido que reseñar algún libro que detestabas? ¿Cómo se navega eso con elegancia?

Yo no soy crítico literario, y nunca he hecho crítica. Y no hablo de los libros que no me gustan, Me limito a recomendar los que sí. Hay tanto bueno que leer, que por qué voy a perder el tiempo. Lo hice una vez porque me lo pidió en uno de sus programas Fernando Sánchez Dragó y tiré a la basura, literalmente, “El niño con el pijama de rayas”.

¿Algún autor o autora que no está en el libro… pero le ronda para un futuro “Cien libros II”?

Me he dejado cientos de libros fuera. Hay una decisión que tomé a la hora de seleccionar los cien libros y es que solo hay un libro por autor, así que habría muchos más de Galdós, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Saramago… Pero se han quedado fuera “La náusea”, de Sartre, “El río de la luna”, de Guelbenzu, o Cortázar y Bolaño, por ejemplo, o Tomás Eloy Martínez con su maravillosa “Santa Evita”.

Si tuvieses que elegir entre dejar de leer o de escribir, ¿qué elegirías?

Sin duda dejar de escribir. Lo que más me gusta del mundo es leer. Y, lo segundo, contarlo.